Leonardo au PSG acte III, il y pense tellement fort

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Ancien dirigeant du Paris Saint-Germain à deux reprises, Leonardo a affirmé qu’il était peu probable de le revoir briguer un nouveau mandat au sein de la direction parisienne. Ce qui n’empêche pas Daniel Riolo de penser à un énième retour du Brésilien dans la capitale.

Leonardo reviendra-t-il au Paris Saint-Germain un jour ? Dans une interview accordée au Figaro ces dernières heures, l’homme de 55 ans a pratiquement mis fin à un espoir d’un retour dans la capitale française : «C’est une histoire de cycle, revenir une quatrième fois au PSG, c’est peut-être un peu trop. Si on parle de carrière de directeur sportif, ma carrière en Europe est sûrement terminée», a-t-il clairement affirmé. L’ancien joueur du PSG a ensuite été le directeur sportif du club entre 2011 et 2013 avant de briguer un deuxième mandat entre 2019 et 2022. C’est Luis Campos, qui en avait profité pour faire venir Christophe Galtier au poste d’entraîneur, qui lui a succédé et depuis les critiques ne cessent de pleuvoir de la part des supporters envers le Portugais et ses choix parfois hasardeux.

Riolo rêve d’un retour de Leonardo au PSG

Gros coup l’itw de Leonardo dans Le Figaro. Rien de fou dans le propos. Mais juste le rêve un peu dingue… et si NAK redevenait prof de tennis. S’il laissait la place à Leo ! Je sais je sais ça sert à rien. Mais y penser m’a fait du bien….. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 5, 2024

Visiblement admirateur de Leonardo, le consultant de RMC, Daniel Riolo, continue de croire à un éventuel acte trois avec le PSG, malgré ses propos auprès du Figaro : «Gros coup l’interview de Leonardo dans Le Figaro. Rien de fou dans le propos. Mais juste le rêve un peu dingue… et si Nasser Al-Khelaïfi redevenait prof de tennis. S’il laissait la place à Leo ! Je sais je sais ça sert à rien. Mais y penser m’a fait du bien», a-t-il publié sur son compte X (anciennement Twitter) ce mardi 5 novembre. Alors, s’agit-il d’un simple souhait ou bien d’un pressentiment du journaliste ? Les supporters parisiens commencent en tout cas à reprendre espoir. Le recrutement global de Campos depuis son arrivée (Fabian Ruiz, Kolo Muani, Renato Sanches, Carlos Soler) n’a clairement pas fait l’unanimité, mais l’ancien boss du LOSC a préféré rester une année de plus. A moins que Nasser Al-Khelaïfi, en poste depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, soit atteint d’une lassitude qui le conduise à changer d’air d’ici peu.