Leny Yoro au PSG pour régler un gros problème ‍?

Après le départ d’El Chadaille Bitshiabu à Leipzig, le PSG pourrait recruter le défenseur lillois Lenny Yoro pour se renforcer en défense… et pour régler un gros problème vis-à-vis de l’UEFA.

Le mercato du Paris Saint-Germain pourrait bien être légèrement influencé par l’UEFA dans les semaines à venir. Et pour cause, l’instance européenne exige qu’au minimum huit joueurs inscrits sur la liste pour disputer la Ligue des Champions soit formé en France. A ce jour, neuf joueurs de l’effectif professionnel du PSG sont formés en France mais parmi eux, Abdou Diallo, Hugo Ekitike ou encore Layvin Kurzawa sont indésirables et ont de fortes chances de partir.

Pour le club parisien, il est donc indispensable de recruter deux voire trois joueurs formés en France d’ici la fin du mercato afin de répondre aux critères de l’UEFA. On le sait, Bradley Barcola est une sérieuse piste du club parisien, l’entraîneur Luis Enrique ayant validé le profil de l’ailier droit de l’Olympique Lyonnais. La venue de Barcola serait donc perçue d’un très bon œil par l’état-major parisien d’autant plus qu’au-delà de sa nationalité, le joueur de l’OL est véritablement apprécié par le PSG pour ses qualités.

Yoro pour remplacer El Chadaille Bitshiabu au PSG ?

A en croire les informations de Saber Desfarges, un autre grand espoir de Ligue 1 est dans le viseur du champion de France en titre. Pour compenser le départ d’El Chadaille Bitshiabu à Leipzig pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d’euros, le Paris Saint-Germain cible Leny Yoro. A seulement 17 ans, le défenseur du LOSC sort d’une saison prometteuse avec les Dogues puisqu’il a participé à 14 matchs de Ligue 1 et 4 matchs de Youth League. Suffisant pour s’imposer comme un titulaire en puissance alors que José Fonte vient de quitter le club lillois.

Le journaliste de TF1 croit savoir que le Paris SG adore le profil du n°33 du LOSC et a pris des renseignements au cours des derniers jours avant une possible offensive. A ce jour, aucune proposition officielle n’a été transmise par le PSG à Lille mais l’intérêt est réel. Formé en France, Leny Yoro permettrait au club parisien de compter un joueur de plus remplissant le critère imposé par l’UEFA pour l’inscription des listes en Ligue des Champions et nul doute que cela n’a pas échappé à Luis Campos au moment de creuser la piste du joueur né à Saint-Maurice.