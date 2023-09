Leipzig ne veut plus rendre Xavi Simons au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Racheté puis prêté par le Paris Saint-Germain, Xavi Simons fait déjà le bonheur du RB Leipzig. L’entraîneur allemand Marco Rose veut conserver le milieu offensif au-delà de son prêt même si l'opération n’est assortie d’aucune option d’achat.

Dans l’ombre des recrues phares du Paris Saint-Germain, Xavi Simons fait également partie des bonnes pioches. Le milieu offensif, qui avait quitté la capitale pour le PSV Eindhoven l’été dernier, a été récupéré par le club francilien via une clause de rachat. Avant d’être prêté sans option d’achat au RB Leipzig qui se réjouit de sa signature. Le Néerlandais compte déjà deux buts et trois passes décisives en trois matchs de Bundesliga. Des statistiques suffisantes pour convaincre l’entraîneur allemand Marco Rose de le conserver au-delà de son prêt.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavi Simons (@xavisimons)

« On espère le garder, bien sûr, a annoncé le technicien à Kicker. S'il se sent à l'aise avec nous et qu'il sent qu'on est le bon club au bon moment pour lui, on en parlera. On peut supposer que les garçons prennent leurs propres décisions, il a consciemment choisi Leipzig comme nouvelle étape dans sa carrière. Peut-être qu'il suivra l'exemple de Dani Olmo, qui évolue maintenant dans un rôle de leader avec nous. Je pense que la décision de Dani de prolonger son contrat avec nous était la bonne. » Encore faudrait-il que le Paris Saint-Germain accepte de s’en séparer une nouvelle fois.

Les ambitions de Xavi Simons

Un transfert définitif à Leipzig passerait également par l’accord de Xavi Simons qui ne cache pas ses ambitions. « L’aspect sportif a joué un rôle dans mon choix, expliquait l’international néerlandais au média AD la semaine dernière. Je ne voulais pas faire un grand pas après le PSV. Ce n’est pas raisonnable. Je pense que Leipzig peut être une étape intermédiaire. Si je suis performant ici, quelque chose d’encore plus grand viendra naturellement. Mon ambition est d’atteindre un jour le plus haut niveau du football. J’en rêve. » L’ancien talent du FC Barcelone sera donc difficile à retenir.