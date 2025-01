Le stade à un milliard du PSG fait un carton ‍!

Dans : PSG.

A l’heure où le Paris Saint-Germain cherche activement à se trouver un nouvel emplacement pour la construction de son futur stade, les propositions ne manquent clairement pas. Toute la région Ile-de-France est sur le coup.

L’historique magique entre le Paris Saint-Germain et le Parc des Princes n’a jamais été aussi proche de se terminer. Le club de la capitale a vécu les plus grands moments de son histoire dans cette enceinte à l’architecture atypique. Un temps bientôt révolu. Le refus catégorique de la mairie de Paris de vendre son enceinte à son club résident est à l’origine d’une escalade de tensions avec la direction du PSG. Résultat, Nasser al-Khelaïfi a pris sa décision : il faut absolument trouver un emplacement pour construire une nouvelle enceinte, laquelle permettrait au club Rouge et Bleu d’entrer dans une autre dimension. Heureusement pour la direction, ce ne sont pas les propositions des communes intéressées qui manquent.

Selon les informations de France Info, une short-list de sites qui ont les faveurs du Paris Saint-Germain va bientôt être dévoilée officiellement. Si le club voulait initialement désigner le projet vainqueur de l’appel dès ce mois de janvier 2025, il faudra finalement attendre la fin du premier trimestre. Pourquoi ? Car la direction parisienne a reçu beaucoup plus de candidatures que prévu et n’a pas eu d’autres choix que de rallonger les délais. Parmi toutes les propositions reçues, trois d’entre elles ont plus de chances que les autres d’être les heureuses élues.

D’abord, la candidature de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est la plus ancienne. Cela fait plus de deux ans que des discussions ont lieu, a indiqué Jean-Michel Fourgous, président de la communauté d’agglomération. S’il faudra quoi qu’il arrive se retrouver loin du Parc des Princes, ce site ne serait qu’à 20km à l’ouest. Autrement, deux villes dans l’Essonne ont officialisé leur candidature, celles de Ris-Orangis (30km du Parc des Princes) et de Massi (20km). Si leurs propositions sont plus récentes, elles ont quand même bon espoir d’être choisies. Ces trois candidatures ont, toujours selon France Info, plus de chances de l’emporter que celles de Poissy, d’Aulnay-sous-Bois et de l’hippodrome de Saint-Cloud. Réponse très prochainement pour ce dossier qui va commencer à vivre des étapes décisives en 2025.