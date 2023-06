Le Real pas assez riche, le clan Mbappé a une idée

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Si jamais Kylian Mbappé et le Real Madrid devaient se mettre à table pour négocier, la partie ne serait pas évidente devant les prétentions financières de l'attaquant français du PSG.

Jamais dans son histoire le Real Madrid n’aura autant couru derrière un joueur sans parvenir à le faire signer. Pour le moment, Kylian Mbappé a déjà repoussé à plusieurs reprises la possibilité de signer pour la Maison Blanche, alors qu’il a aussi fait savoir régulièrement qu’il s’agissait de son club de coeur en dehors du Paris SG. Et pourtant, rien n’est jamais facile dans ce dossier qui semblait bouclé il y a un an, avant qu’il ne prolonge à la surprise générale à Paris. Désormais encore sous contrat pour une saison, Mbappé a fait savoir à ses dirigeants, et de manière publique, qu’il ne signerait plus de nouveau contrat, et qu’il partirait donc libre en fin de saison prochaine. Une attitude qui n’a pas plu aux décideurs parisiens, qui envisagent toujours de le vendre cet été si jamais il ne changeait pas de perspective.

Le Real Madrid attend de voir ce que cette situation délicate peut donner, sans se précipiter étant donné ce qu’il s’est passé précédemment. Surtout qu’avoir un éventuel accord du PSG pour un transfert est une chose, mais encore faut-il trouver un terrain d’entente pour signer l’international français. Alors qu’on pourrait penser que le plus difficile serait de convaincre le PSG de se séparer de son numéro 7, les discussions avec le clan Mbappé au sujet du contrat madrilène sont complexes. Il s’est avéré que la Casa Blanca ne peut pas s’aligner sur les prétentions du champion du monde 2018, et sur le salaire qu’il touche à Paris. Selon le journal local Diario Madridista, respecter le contrat actuel de Mbappé avec le PSG coûterait 150 millions d’euros par an au Real Madrid, qui n’a pas l’intention de s’approcher d’un tel chiffre. Même Cristiano Ronaldo du temps de sa splendeur, était très loin de tels sommets.

Mbappé plus exigeant que Cristiano Ronaldo

C’est pourquoi le clan Mbappé compte s’inspirer de ce qui été réalisé entre l’Inter Miami et Lionel Messi, à savoir un contrat avec salaire maximal possible, et des intérêts ensuite à récupérer. Pour l’Argentin, cela touche quasiment tous les produits dérivés, et même jusqu’à la billetterie, les maillots et les évènements. Pour Mbappé, on l’imagine mal demander un pourcentage sur chaque billet vendu à Bernabeu, mais la volonté de conserver un pourcentage très élevé sur le droit à l’image revient dans chaque discussion, histoire que KM7 conserve une gestion et un contrôle quasiment total sur le marketing et sur la communication. Et quand on connait la fermeté du joueur et de son entourage sur de telles questions, à l’image de ce qu’il s’est passé avec les sponsors de l’équipe de France, c’est certainement un problème qui sera mis sur le dessus de la table si jamais le Real Madrid et Kylian Mbappé devaient un jour parler contrat.