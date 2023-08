Le Real menace Kylian Mbappé, il répond ‍!

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG dans un an, Kylian Mbappé a toujours l’intention de s’engager librement en faveur du Real Madrid selon El Chiringuito. Une option qui plait au Real, qui tentera de recruter l'international français l'été prochain uniquement s'il est libre. Ce que le joueur promet de faire.

Envoyé dans le loft du Paris Saint-Germain au cœur de l’été, Kylian Mbappé a fait son retour ce week-end avec le groupe de Luis Enrique. Contractuellement, la situation de l’international français n’a pourtant pas évolué. A cette heure, le n°7 du PSG est toujours sous contrat jusqu’en juin 2024 et aux dernières nouvelles, il n’a pas encore prévu de prolonger au-delà de cette date. Le Paris Saint-Germain a évoqué un rapprochement avec Kylian Mbappé sans en dire plus pour le moment. Quoi qu’il en soit, le natif de Paris sera dans le groupe de Luis Enrique pour le déplacement de samedi soir à Toulouse mais en ce qui concerne le mercato, tout reste possible.

Une prolongation bien sûr mais également un statu quo contractuel avec un départ libre pour zéro euro. Dans ce cas, Kylian Mbappé pourrait renoncer à certaines primes de fidélité afin de ne pas mettre le Paris SG dans une situation financière trop difficile. Du côté de la presse espagnole, on continue de suivre le feuilleton avec la plus grande attention. Et pour El Chiringuito, l’optimisme est toujours de mise dans les rangs du Real Madrid pour une signature de Kylian Mbappé en tant que joueur libre à l’été 2024.

Kylian Mbappé ne veut que le Real en 2024

Le journaliste Edu Aguirre a a dévoilé dans l’émission de mercredi soir que Kylian Mbappé a confié à son entourage qu’il ne voulait jouer qu’au Real Madrid en 2024-2025. Du côté du Real Madrid, on ne ferme pas la porte à l’ancien Monégasque… à une condition. Florentino Pérez ne veut pas verser un centime au PSG et ne se positionnera sur Kylian Mbappé l’été prochain que s’il est libre de tout contrat. Autant le Real est disposé à verser une prime à la signature au capitaine de l’Equipe de France, autant il n’est pas question d’enrichir le club parisien. Cela signifie donc que si Mbappé prolonge avec le PSG au cours de la saison à venir, le Real Madrid ne devrait pas se positionner pour le recruter dans un an. Une véritable menace pour l'international français, qui se voit toujours arriver tôt ou tard au Real Madrid. S’il reste dans la situation actuelle, c’est-à-dire en fin de contrat en juin 2024 en revanche, le club espagnol tentera le coup. Comme l’été dernier, avant d’être trahi par le joueur qui avait prolongé à Paris contre toute attente.