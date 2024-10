Le PSG va recevoir une méga offre pour Vitinha

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un an après avoir faire signer Kylian Mbappé, le Real Madrid se verrait bien recruter un nouveau joueur du PSG. Selon la presse espagnole, c’est désormais Vitinha qui fait rêver le club merengue.

Ces derniers mois, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont régulièrement associés en période de mercato et à priori, cela va encore durer un moment. Et pour cause, un an après avoir recruté Kylian Mbappé, le champion d’Espagne en titre s’intéresse à un nouveau joueur du club parisien selon le site Real Madrid Exclusivo. Toujours à la recherche du successeur de Toni Kroos, lequel a pris sa retraite et n’a pas été remplacé au sein de la Casa Blanca, l’état-major du Real Madrid rêve de faire venir Vitinha. Pièce maîtresse de Luis Enrique depuis plus d’un an désormais, l’international portugais est le joueur sur lequel le Real aurait dû foncer l’été dernier selon le média.

Le Real Madrid rêve de Vitinha

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Ferreira (@vitinha)

Ce dossier ferait d’ailleurs l’objet de vifs regrets dans la capitale espagnole, où l’on estime qu’il n’était peut-être pas si urgent de recruter Endrick et Mbappé et qu’il aurait sans doute fallu privilégier la venue d’un joueur au profil similaire à celui de Toni Kroos. L’international allemand manque cruellement et son départ à la retraite n’a pas été compensé puisque le Real s’estimait suffisamment armé avec Camavinga, Valverde, Modric ou encore Tchouaméni au milieu de terrain. On se rend toutefois compte en ce début de saison que personne n’a le profil idéal pour remplacer Kroos et c’est pour cette raison que le récent vainqueur de la Ligue des Champions souhaite faire venir Vitinha.

Le potentiel transfert de l’international portugais vers le Real semble en revanche difficile à boucler pour Madrid puisque Vitinha est tout proche de prolonger au PSG jusqu’en 2029. Le Real reste néanmoins « confiant » afin de « mener à bien ce transfert » selon le média spécialisé, qui le jure : Madrid ne lâchera pas l’affaire aussi facilement et compte bien insister pour convaincre Paris de lui vendre Vitinha dès l'été prochain.