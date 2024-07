Le PSG supplie Haaland de débloquer son mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré le départ de Kylian Mbappé, le mercato du PSG est au point mort. En attaque, le club de la capitale multiplie les pistes et l’une des dernières mène à Julian Alvarez, en concurrence avec Erling Haaland à Manchester City.

Les jours passent et pour l’instant, les supporters du Paris Saint-Germain ne voient rien venir. Le mercato du club de la capitale est calme comme rarement à la mi-juillet. A n’en pas douter, l’Euro et la Copa America n’ont pas aidé, car les joueurs potentiellement ciblés par le PSG pour renforcer l’effectif de Luis Enrique étaient en compétition avec leurs sélections respectives. Maintenant que ces deux tournois sont terminés, tout devrait se décanter… ou pas. Luis Campos avance à petit pas sur ce marché des transferts et galère notamment à renforcer l’attaque du PSG, orpheline du départ de Kylian Mbappé.

Au poste de numéro neuf, un joueur plait beaucoup à l’état-major parisien : Julian Alvarez. Le buteur argentin de 24 ans est sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2028, mais son avenir pose question car le natif de Calchin ne supporte plus d’être un second rôle derrière Erling Haaland. A en croire les informations du média espagnol Don Balon, le PSG a bien l’intention de profiter de cette situation pour rafler la mise et espère secrètement que l’international norvégien va continuer à pourrir la vie de Julian Alvarez en réduisant le temps de jeu de l’Argentin en miettes à Manchester City.

Haaland décisif pour l'avenir de Julian Alvarez ?

A date, aucune rumeur ne fait état d’un potentiel départ pour Erling Haaland, ce dont se réjouit le Paris Saint-Germain, qui y voit clairement sa seule chance de récupérer Julian Alvarez cet été. La question est maintenant de savoir si Pep Guardiola ouvrira la porte à un départ du buteur argentin cet été, ce dont on peut légitimement douter car le Catalan apprécie beaucoup le profil de Julian Alvarez, au point qu’il en avait fait un titulaire au côté d’Erling Haaland en début de saison dernière… avant de revenir à un dispositif avec le Norvégien seul en pointe. Au PSG, qui explore d’autres pistes en attaque comme par exemple celle menant à Victor Osimhen, on reste persuadé qu’une ouverture est possible pour récupérer Julian Alvarez, dont le nom est également évoqué du côté de l’Atlético de Madrid ou du FC Barcelone ces derniers mois.