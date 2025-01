Le PSG reçoit une toute petite offre de Londres

Dans : PSG.

Le PSG veut dégraisser cet hiver et Milan Skriniar a clairement été invité à se trouver un nouveau point de chute. Le Slovaque ne manque pas de prétendants, parmi lesquels Tottenham.

Luis Enrique n'est pas fan du profil de Milan Skriniar et ne veut pas continuer ainsi. L'Espagnol veut des joueurs parfaitement adaptables à ses idées de jeu et l'ancien de l'Inter paye ses carences techniques. Le PSG veut une vente mais étudiera aussi les prêts avec option d'achat. Il faut dire que les champions de France avaient récupéré Skriniar libre de tout contrat en provenance de l'Inter et qu'une plus-value sera probablement faite sur son départ. Ces dernières heures, on annonce un fort intérêt de Galatasaray pour s'attacher les services du défenseur central parisien. Mais les Turcs doivent aussi faire face à une concurrence venant d'Angleterre et plus précisément de Tottenham, même si les Spurs se voudront très prudents dans ce dossier.

Skriniar et Tottenham, un deal parfait possible ?

Dans des propos rapportés par Tottenham News, l'insider John Wenham a notamment appelé le club londonien à signer Skriniar en janvier. Pour lui, un prêt avec obligation ou option d'achat sera le meilleur deal pour Tottenham, qui ne doit pas prendre un trop gros risque pour se renforcer lors du marché des transferts hivernal. C'est d'ailleurs la formule qui avait été choisie pour les arrivées dans le passée de Cristian Romero, Pedro Porro et Dejan Kulusevski, qui avaient tous fini par convaincre. Une arrivée de Skriniar en prêt à Tottenham permettrait donc de voir tranquillement si le Slovaque arrive à s'adapter. Mais comme dit plus haut, la concurrence dans ce dossier est forte, avec la présence de Galatasaray. Les Turcs pourraient proposer l'offre parfaite au PSG pour Skriniar. Tottenham va donc devoir faire vite et bien si le club londonien veut avoir une chance de rafler la mise.