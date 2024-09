Le PSG prépare une grande annonce pour son n°1

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Arrivé en 2021 au PSG, Gianluigi Donnarumma ne fait pas encore totalement l'unanimité à Paris. Mais les dirigeants lui font confiance, et préparent même une grande annonce.

Titulaire au PSG comme en équipe d’Italie, Gianluigi Donnarumma a eu plus de mal à se faire sa place dans le club parisien. Mis en confrontation avec Keylor Navas, il a progressivement écarté l’ancien portier du Real Madrid, pour s’imposer comme le numéro 1. Cet été, le PSG a recruté Matvey Safonov, officiellement pour le poste de numéro 1 bis. Mais le Russe a bien compris le choix de Luis Enrique, et l’Italien enchaine donc les matchs. De quoi emmagasiner de la confiance, lui qui doit être le seul joueur de la Nazionale à qui l’Euro a fait du bien. Car si l’Italie a logiquement été rapidement sortie par la Suisse, dans une défaite qui a fait très mal au moral de toute la Botte, Donnarumma s’est plutôt montré à son avantage et a évité un fiasco plus grand, comme par exemple une grosse défaite face à l’Espagne en poules.

Le PSG voit loin avec Donnarumma

De la confiance, l’ancien du Milan AC va en avoir besoin tant il a aussi montré des faiblesses la saison passée. Sur chaque coup de pied arrêté, les supporters parisiens se sont arrêtés de respirer tant Donnarumma, malgré sa grande taille, ne parvenait pas à sortir de ses six mètres. Résultat, Dortmund a crucifié le PSG dans cet exercice, et le gardien parisien n’a pas pu échapper aux critiques, assez logiques pour le coup. Malgré cela, les dirigeants des champions de France continuent à le soutenir, et cela pourrait même se voir de manière plus spectaculaire dans les prochaines semaines. En effet, Le Parisien révèle, quelques heures avant le match France-Italie au Parc des Princes, qu’une prolongation de contrat est en bonne voie pour celui qui est arrivé libre du Milan AC à l’été 2021. Ses deux ans de contrat restants devraient donc connaitre une suite. « Paris, avec qui les discussions pour une prolongation ont été entamées au mois de mai dernier, aimerait aussi le conserver », glisse ainsi le journaliste du Parisien Marc Mechenoua, pour qui le PSG a trouvé son gardien pour les années à venir avec l’Italien qui n’a que 25 ans, et possède donc encore la possibilité de continuer à progresser dans les années à venir.