Le PSG prépare deux énormes annonces

Par Guillaume Conte

Le mercato est terminé et le PSG s'active sur d'autres dossiers, notamment celui de blinder les contrats de deux de ses joueurs majeurs.

Il fait partie des joueurs majeurs du projet parisien, et Luis Enrique a une telle confiance en lui qu’il a fait le pari dangereux de ne pas lui mettre de concurrents cette saison. Achraf Hakimi possède la confiance totale de ses dirigeants, et la récompense approche. Parfois annoncé proche d’un retour au Real Madrid, dans un pays où il a grandi et un club où il a été formé, l’arrière droit du PSG se sent bien à Paris et compte le démontrer prochainement. En effet, cela a déjà été évoqué ces derniers mois, mais une prolongation de contrat prolifique est en pourparlers, et les discussions avancent bien annonce Fabrizio Romano. Pour l’expert du mercato, Nasser Al-Khelaïfi le considère comme un joueur clé de l’équipe, et entend bien le conserver sur le très long terme. Actuellement, le Marocain est en fin de contrat dans moins de deux ans, en juin 2026, et le PSG n’a pas envie de le voir se retrouver dans sa dernière année de contrat. Le club de la capitale a donc décidé d’anticiper les choses et de discuter avec lui d’un contrat sur le très long terme. Des négociations qui portent leurs fruits et devraient déboucher sur une prolongation de contrat jusqu’en juin 2028.

Le PSG a fait le premier pas

Une issue favorable que Gianluigi Donnarumma devrait aussi connaitre. Le gardien italien possède le même engagement que son coéquipier marocain, jusqu’en 2026, et il discute aussi pour le prolonger de deux ans. Enzo Raiola, son agent, a confirmé dans les colonnes de Tuttosport que tout était en train de se finaliser pour que l’Italien signe un nouveau bail au PSG. « Il veut rester au Paris SG et le club a de son côté été le premier à vouloir parler d’une prolongation de contrat. Il peut devenir une légende à Paris », a expliqué son représentant, pour qui le fait que l’ancien gardien du Milan AC soit un titulaire indiscutable peut lui permettre de s’installer sur le très long terme dans la capitale française, et pourquoi pas battre des records de longévité dans quelques années. Il faut dire qu’à 25 ans, Donnarumma a déjà passé le cap des 100 matchs avec le PSG.