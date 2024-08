Le PSG prend une claque madrilène pour Alvarez

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG cherche toujours un avant-centre de qualité pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Julian Alvarez est l'une des options privilégiées. Cependant, un club espagnol est parti pour chiper l'Argentin aux Parisiens.

Kylian Mbappé a laissé un trou au PSG, non pas dans les caisses du club, mais au niveau statistique. Avec 44 buts en 48 matchs officiels la saison passée, l'attaquant français a été l'artisan principal du doublé championnat-coupe des Parisiens. Son départ acté, le PSG n'a plus un buteur aussi prolifique dans ses rangs et il devra en ramener un au mercato. Pour l'heure, ce dossier n'avance pas. Le PSG s'est d'abord concentré sur Victor Osimhen mais la gourmandise de Naples bloque toute avancée significative. De quoi pousser les Parisiens à opter pour Julian Alvarez.

Alvarez fonce vers l'Atlético Madrid

Si le prix de l'attaquant argentin est plus abordable que celui d'Osimhen, la concurrence est bien plus fournie. Manchester City croule sous les demandes cet été avec le Real Madrid comme menace la plus sérieuse du PSG en début d'été. Cependant, selon les informations d'ESPN, Alvarez est proche d'atterrir dans l'autre grande équipe de Madrid : l'Atlético.

¿FUTURO COLCHONERO PARA LA ARAÑA? Informa @leoparadizo en #ESPNF12 que Julián Álvarez está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El conjunto español tiene un acuerdo de palabra para quedarse con el campeón del mundo. ¿Se sumará al equipo del Cholo? pic.twitter.com/oLuUblSoEr — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2024

« Selon les informations de Leo Paradizo de ESPN, Julian Alvarez est sur le point de devenir un nouveau joueur de l'Atlético Madrid. L'équipe espagnole a un accord verbal avec le champion du monde argentin », a posté sur X le célèbre média. Un vrai coup de massue pour la direction parisienne alors qu'on est entré dans le dernier mois du mercato estival et que la Ligue 1 reprend dans deux semaines seulement.