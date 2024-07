Le PSG pousse huit joueurs dans le loft

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a courtoisement poussé huit joueurs dans son loft ce mercredi. Luis Enrique ne veut pas avoir un effectif trop énorme pour préparer le début de saison.

L'entraînement a repris du côté des champions de France, même si de nombreux internationaux sont encore en vacances. Mais l'entraîneur du PSG a les idées claires, car avant même de recruter des renforts lors de ce mercato, Luis Enrique a demandé à ce que huit joueurs soient placés dans le loft. Comme de très nombreux clubs, le Paris Saint-Germain ne veut pas empiler des joueurs à l'entraînement. Et à en croire Le Parisien, ils sont huit à avoir été informés qu'il serait utile de se trouver rapidement un nouveau club.

Le PSG fait de la place à l'entraînement

Marc Mechenoua, journaliste pour le quotidien francilien, cite les noms de ces huit joueurs : Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noha Lemina, Vimoj Muntu wa Mungu et Louis Mouquet. Ces derniers ne travailleront pas avec le groupe de Luis Enrique et ils ont été prévenus de cela dès leur retour, afin que les choses soient claires pour deux alors que le mercato dure encore un mois et demi. Le PSG et Luis Enrique attendent désormais les futurs renforts.