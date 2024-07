Le PSG piège Naples pour Osimhen

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le dossier Victor Osimhen traine, mais le PSG a encore ses chances puisque Naples ne souhaiterait plus intégrer son attaquant nigérian dans un échange colossal incluant Romelu Lukaku avec Chelsea.

A la recherche d’un avant-centre pour compenser un potentiel départ à venir de Randal Kolo Muani ou de Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain est très intéressé par Victor Osimhen. Ce n’est pas nouveau puisque l’intérêt de Luis Campos à l’égard de l’international nigérian remonte à plusieurs semaines, mais le champion de France en titre doit d’abord se séparer de l’un de ses attaquants avant de pouvoir accélérer de manière concrète sur le buteur de Naples. Ces dernières heures, le pessimisme était de mise dans les rangs parisiens, car le club italien discutait avec Chelsea d’un possible échange incluant Romelu Lukaku (voir par ailleurs).

Un échange XXL entre géants européens, le PSG en larmes https://t.co/thOXL1PewU — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2024

Mardi, la presse italienne écrivait d’ailleurs que les positions de Naples et des Blues s’étaient considérablement rapprochées et qu’un accord n’était plus si lointain pour que Victor Osimhen rejoigne Chelsea et que Romelu Lukaku fasse le chemin inverse. Cet accord, s’il s’était confirmé, aurait marqué la fin du feuilleton concernant l’attaquant de Naples ciblé par le PSG. Mais ce mercredi, tout est relancé car le journaliste Francesco Modugno de Sky Sports indique que les négociations entre Naples et Chelsea n’ont pas abouti et qu’il est désormais peu probable de voir Victor Osimhen rejoindre Londres dans le cadre d’un échange avec l’attaquant belge prêté à la Roma l’an passé.

Osimhen contre Lukaku, l'échange bat de l'aile

Une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui peut d’autant plus jubiler que le journaliste de Sky croit savoir que la priorité de Victor Osimhen est toujours de signer dans la capitale française. Autant dire que tout est encore ouvert pour le PSG dans ce dossier, mais le problème principal demeure toujours. Pour s’offrir Victor Osimhen, le club parisien doit impérativement trouver un point de chute à Gonçalo Ramos ou à Randal Kolo Muani. Dans son édition du jour, L’Equipe confirme d’ailleurs que les deux buteurs recrutés l’été dernier pour un total de près de 150 millions d’euros ont été placés sur la liste des transferts… sans trouver de point de chute pour autant. C’est indéniablement par eux que passera un éventuel transfert de Victor Osimhen à Paris et le club francilien sait qu’il doit agir vite, car Chelsea n’a sans doute pas l’intention d’abandonner dans ce dossier.