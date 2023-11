Le PSG nul loin du Parc, c'est signé Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Battu par le Milan AC (2-1) mardi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a enregistré sa deuxième défaite de la saison dans cette phase de groupes. Deux revers qui confirment les difficultés des Parisiens à l’extérieur, mais aussi celles de leur entraîneur Luis Enrique.

Nettement supérieur au Milan AC (3-0) il y a deux semaines, le Paris Saint-Germain a montré un visage beaucoup moins convaincant à San Siro. Les Parisiens ont subi la loi des Rossoneri qui ont mis tous les ingrédients nécessaires pour un grand rendez-vous de Ligue des Champions. Ce n’est pas le cas du club francilien qui enregistre sa deuxième défaite dans cette phase de groupes, la deuxième à l’extérieur après le naufrage à Newcastle (4-1). Et le scénario n’est pas nouveau pour Luis Enrique.

La mauvaise série de Luis Enrique

Avant de diriger la sélection de son pays, l’Espagnol, lors de sa dernière saison au FC Barcelone en 2016-2017, avait déjà terminé sur deux revers hors du Camp Nou en C1. Personne n’a oublié le 4-0 subi au Parc des Princes, avant la fameuse remontada en huitièmes de finale. Puis son Barça s’était lourdement incliné sur le terrain de la Juventus Turin (3-0) en quarts. Luis Enrique reste donc sur quatre défaites consécutives à l'extérieur dans la compétition. Un paramètre inquiétant quand on sait que le Paris Saint-Germain terminera sa phase de groupes par un déplacement à Dortmund le 13 décembre prochain.

Luis Enrique devient le 1er entraineur à avoir perdu 2 de ses 4 premiers matchs de @ChampionsLeague sur le banc avec le @PSG_inside sous QSI. #MilanPsg — Stats Foot (@Statsdufoot) November 7, 2023

Bien sûr, l’ancien sélectionneur de la Roja n’est pas le seul responsable des difficultés parisiennes loin du Parc des Princes. Le club de la capitale a souvent été malmené hors de ses bases en Ligue des Champions ces dernières années. Notamment en cause, toujours les mêmes symptômes, à savoir un manque d’intensité et de caractère. Ce qui explique par exemple pourquoi les Milanais Ruben Loftus-Cheek et Rafael Leão ont pu réaliser d’aussi longues percées mardi sans être arrêtés, d’une manière ou d’une autre.