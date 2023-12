Le PSG ne mérite pas Donnarumma, la sortie incendiaire ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Critiqué au PSG ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma a livré une prestation de grande classe sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Il y a encore deux jours, les observateurs se demandaient qui de Gianluigi Donnarumma ou d’Arnau Tenas devait être titulaire contre le Borussia Dortmund. Il faut dire que l’international italien a enchainé les boulettes en Ligue 1, dont la dernière face au Havre avec une exclusion grossière. Lancé dans le grand bain pour compenser la suspension du champion d’Europe, Arnau Tenas a été convaincant face au Havre puis contre Nantes. De là à concurrencer Donnarumma au Paris Saint-Germain ? Pas si vite. Luis Enrique a maintenu sa confiance en « Gigio » pour le choc à Dortmund mercredi et il a bien fait puisque le gardien de la sélection italienne a livré un match excellent, multipliant les arrêts sur les tentatives du Borussia Dortmund.

Au micro de Sky Sports, son ancien coéquipier en sélection Giorgio Chiellini a rendu un vibrant hommage au gardien du Paris Saint-Germain. Et si logiquement, il défend son ancien coéquipier, la légende de la Juventus Turin a taillé en rondelles le club de la capitale. « Donnarumma aujourd'hui, il est le plus grand footballeur italien. Le niveau le plus talentueux et international est le seul qui peut atteindre le meilleur. S'il était resté en Italie, cela aurait été plus facile pour lui, le PSG n'aide pas à la stabilité, c'est une poudrière » a lancé Chiellini, défendant l’ancien gardien de l’AC Milan qu’il considère comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Donnarumma a mis tout le monde d'accord à Dortmund

Des compliments qui iront droit au cœur du gardien du PSG, lequel a tiré un bilan positif de la phase de groupes de la Ligue des Champions malgré les résultats en dent de scie du club parisien. « Jouer ici n’est pas facile, nous voulions terminer premier mais nous savions qu’ici, ce n’était pas facile. Nous sommes très contents de passer en 8es de finale et on va regarder quelle équipe va jouer contre nous. Mais l’objectif était de passer en 8e. Le bilan est positif. Le premier objectif, c’était de passer le groupe. C’était un groupe difficile et maintenant on va gagner en championnat, ce n’est pas facile là aussi mais on va continuer comme ça » a commenté le gardien du Paris Saint-Germain, qui a marqué des points à Dortmund et qui a éloigné la concurrence d’Arnau Tenas… au moins jusqu’à sa prochaine boulette.