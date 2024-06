Le PSG le voit jouer à l’Euro et prend peur

Dans : PSG.

Intéressé par un joueur disputant actuellement l’Euro avec sa sélection, le Paris Saint-Germain est sur le point de changer d’avis après avoir regardé ses dernières rencontres.

Chaque mouvement réalisé par le PSG durant le mercato est étudié avec plus d’attention que les autres. Ces derniers temps, le club de la capitale a montré son intérêt pour le milieu néerlandais Joey Veerman (25 ans) évoluant au PSV Eindhoven. Désireux de renforcer son entrejeu depuis quelques mois, le PSG a coché le nom du joueur des Pays-Bas et souhaite faire prochainement une offre pour le recruter. Cependant, la donne est sur le point de changer car Luis Campos, toujours aux affaires à Paris, hésite, certainement en raison de ses performances jugées insuffisantes par le board parisien durant cet Euro 2024, rapporte PSG Inside Actu. Troisième de sa poule derrière l’Autriche et la France, la nation hollandaise s’est qualifiée in-extremis pour les huitièmes de finale et défiera la Roumanie pour une place en quarts de finale.

Le dirigeant portugais avait déjà été dans la même situation l’an dernier avec Khephren Thuram, le joueur de l’OGC Nice qui se retrouve désormais proche de rejoindre la Juventus. A noter que la piste menant à l’ancien joueur de Heerenveen ne semble pas être définitivement abandonnée mais elle a sérieusement pris du plomb dans l’aile ces dernières heures. Campos souhaite désormais se donner du temps pour être sûr de ne pas se précipiter. Il n’y a plus de temps à perdre, car même si le PSG ne reprendra l’entraînement dans son nouveau centre d’entraînement à Poissy que le 15 juillet prochain, Luis Enrique s’est déjà plaint à de nombreuses reprises l’an dernier qu’il n’était pas satisfait des joueurs qu’il avait à sa disposition pour constituer son milieu de terrain et des recrues à ce poste sont forcément attendues de plein fouet par l’entraîneur espagnol.