Le PSG heureux du fiasco Mbappé au Real, il balance

Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid après sept années passées au PSG. Ancien joueur du club de la capitale et des Bleus, Luis Fernandez estime qu’au sein du Paris Saint-Germain, plusieurs personnes se réjouissent de la situation actuelle de l’attaquant.

L’acclimatation de Kylian Mbappé au Real Madrid ne se passe pas forcément comme prévu. L’attaquant français, dont l’arrivée dans la capitale espagnole était dans les tuyaux depuis plusieurs années, a enfin réalisé son rêve durant l’été, puisque le joueur était en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Pour le moment, l’entente avec ses partenaires de l’attaque, et notamment Vinicius, doit encore être perfectionnée. El Chiringuito a profité de la trêve internationale pour interroger Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du club de la capitale, qui a donné son sentiment sur la situation actuelle de Kylian Mbappé qui n’enchante pas les fans du Real, mais qui réjouit certaines personnes au sein du PSG. Celles-ci n’ont pas digéré la manière avec laquelle Mbappé a quitté le club.

Luis Fernandez balance sur l’avis du PSG sur Mbappé

Le consultant pour beIN Sports estime que les débuts délicats de Mbappé dans son nouveau club ne font pas de jaloux à Paris, bien au contraire : «Pour l’instant, c’est difficile pour lui. On pouvait se dire qu’avec la qualité qu’il a, en quittant le PSG, il irait à Madrid avec confiance, mais pour l’instant, il ne l’a pas en lui. Il n’a pas le rendement suffisant pour être vraiment efficace. En France, il est critiqué. En ce moment, il n’est pas en réussite, il est même en échec. Il va falloir qu’il trouve la motivation pour surmonter tout cela. A l’heure actuelle, au PSG, ils sont contents que Mbappé ne réussisse pas. Quand il est parti, il n’entretenait plus une bonne relation avec le club. Je le connais, il parle très bien espagnol et je sais qu’il a un gros mental pour s’imposer en Liga», a-t-il lâché. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG va devoir inverser la tendance sur le terrain dans les prochaines semaines, lui qui vient de manquer les deux derniers rassemblements avec les Bleus.