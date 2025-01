Le PSG hausse le ton, Man United plante Nuno Mendes

Vexé par les offres de ses dirigeants, Nuno Mendes a envisagé de quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Manchester United espérait en profiter pour arracher la signature du latéral gauche. Mais les Mancuniens ont rapidement abandonné la piste du Portugais face au refus catégorique de la direction francilienne.

Nuno Mendes en a eu la confirmation, le Paris Saint-Germain n’est pas du genre à vendre ses cadres. Le latéral gauche sous contrat jusqu’en 2026 négocie une prolongation depuis plusieurs mois. Mais le Portugais, vexé par les offres de ses dirigeants, a envisagé un départ cet hiver. L’ancien joueur du Sporting Portugal estime que les montants proposés par ses supérieurs ne correspondent pas à son statut de titulaire.

Nuno Mendes n’était donc pas insensible à l’approche de Manchester United et de son manager Ruben Amorim qu’il avait côtoyé à Lisbonne. Sauf que le plan du Parisien est tombé à l’eau dans la mesure où le Paris Saint-Germain lui a catégoriquement fermé la porte. Le club de la capitale a refusé d’entamer les discussions avec les Red Devils, contraints de se tourner vers d’autres pistes. Le journaliste Fabrizio Romano confirme cette tendance puisque les Mancuniens travaillent sur des alternatives.

🚨🔴 Manchester United will sign a new LWB, no doubts. Talks for Patrick Dorgu continue after €27m bid rejected.



Lecce insist on €40m fee as they’re aware of Napoli interest for July.



United also have more options in list including Alvaro Carreras with €18m buy back clause. pic.twitter.com/7Xc4yb4pFE