Le PSG fonce sur un international français à 20 millions

L’été dernier, une rumeur faisait état d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour Manu Koné. Quelques mois plus tard, l’option serait de plus en plus d’actualité au sein du club.

Ce n’est plus un secret pour personne : la direction du Paris Saint-Germain et Luis Enrique ne sont pas totalement satisfaits de l’effectif. De nombreux manques sont à noter, certains plus flagrants que d’autres. Si recruter un attaquant de pointe est aujourd’hui une évidence, aller chercher un ou plusieurs nouveaux milieux de terrain en est une aussi. En ce sens, Luis Campos a prospecté le marché francophone. Une rumeur, apparue il y a deux ans - mais qui a ressurgi l’été dernier - évoquant un intérêt du PSG pour Manu Koné fait de nouveau du bruit.

Luis Campos veut Manu Koné, Luis Enrique convaincu

Il n’est pas évident de convaincre Luis Enrique qui a de grandes exigences pour les contours de son effectif. Pour Manu Koné, Luis Campos aurait apparemment bien fait son travail. Le technicien asturien serait plutôt chaud à l’idée que le PSG fonce sur l’actuel milieu de terrain de l’AS Roma. Natif de Colombes, le joueur formé à Toulouse pourrait bien faire son retour en France, indique Live Foot.

Après avoir découvert les sommets du football international en revêtant pour la première fois de sa carrière le maillot de l’équipe de France A, Manu Koné pourrait bien franchir un nouveau cap en signant au Paris Saint-Germain. Il faudra toutefois que le club de la capitale sache se montrer convaincant. Ce dernier a manqué le coche en août dernier et l’a laissé filé en prêt avec option d’achat obligatoire à l’AS Roma. A l’issue de la saison actuelle, il s’engagera jusqu’en juin 2029. Avec une valeur marchande actuelle de 20 millions d’euros selon Transfemarkt, Manu Koné pourrait coûter bien plus cher s’il continue d’enchainer les bonnes prestations en Italie.