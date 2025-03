PSG ‍: Deschamps ne peut plus ignorer le crack Désiré Doué

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De nouveau brillant avec le PSG contre Lille samedi soir, Désiré Doué est un candidat de plus en plus sérieux à l’Equipe de France.

Qu’il soit aligné au milieu de terrain ou dans une position plus haute sur le terrain, Désiré Doué est tout simplement injouable depuis quelques semaines. Après quelques mois d’acclamation dans son nouveau club, l’ancien prodige du Stade Rennais a mis tout le monde d’accord au Paris Saint-Germain. Samedi au Parc des Princes, il a encore été l’un des acteurs majeurs de la victoire écrasante de son équipe, avec un but splendide à la clé. Une performance exceptionnelle récompensée par un superbe 8/10 dans les colonnes de L’Equipe ce jour.

Doué 🤝 Neymar Jr. pic.twitter.com/yaLYtmTVB0 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 1, 2025

« L’ancien Rennais a livré une première période de haut vol. Il a beaucoup dézoné, n'hésitant pas à venir à gauche. C'est d'ailleurs de ce côté-là qu'il délivre le centre pour le but de Marquinhos (22e), puis qu'il feinte en laissant passer le ballon, ce qui crée le décalage et débouche sur le troisième but des siens. Buteur également d'une superbe frappe dans la lucarne de Chevalier pour le quatrième » analyse le quotidien national, épaté par la progression fulgurante d’un joueur pour qui l’Equipe de France n’est plus très loin. Sur les réseaux sociaux en tout cas, les internautes supplient Didier Deschamps de l’intégrer à sa liste du mois de mars pour les affiches de Ligue des Nations face à la Croatie.

Désiré Doué en Equipe de France, la hype est immense

Le journaliste Adam Manseur estime que Doué a désormais une longueur d’avance sur des joueurs tels que Cherki ou Akliouche. « Désire Doué mérite tellement d’être dans la liste de Deschamps et il est bien devant Cherki ou Akliouche. Froidement » a-t-il publié, rejoint dans cette hype par le compte spécialisé EspoirsduFootball, qui suit Désiré Doué depuis un long moment. « Bon, vraiment, Désiré Doué a eu du mal à lancer sa saison, mais il est absolument prodigieux depuis plusieurs semaines. Qu'il joue dans les 3 de devant, ou les 3 du milieu, il est toujours aussi fort. 19 piges seulement pour le jeune parisien » s’enflamme-t-il.

🇫🇷 - Désiré Doué c'est quoi ce crack de fou ?!



Un plaisir pour les yeux, techniquement, tactiquement et physiquement, il a toutes les qualités du football TOTAL ! 💎 pic.twitter.com/GCkaZ6XGs8 — Tarbouch's Data📦 (@TarbouchData) March 1, 2025

« En plus d’être monstrueux, Désiré Doué est Deschamps compatible, RDV en mars », « Si Deschamps ne sélectionne pas Doué c’est un scandale » ou encore « J'aimerais beaucoup voir Hugo Ekitiké et Désiré Doué dans la prochaine liste de Deschamps. Leurs profils peuvent être très intéressants » peut-on lire sur X, où les internautes sont tous unanimes pour dire que Désiré Doué mérite d’être vu en Equipe de France. Ce sera à Didier Deschamps de trancher mais il va devenir difficile pour le sélectionneur des Bleus d’ignorer un tel talent.