Le PSG fonce sur Ibrahima Konaté, Liverpool tremble

Par Guillaume Conte

Ibrahima Konaté, dont l'avenir fait beaucoup parler à Liverpool, a ouvert la porte à un départ. Le PSG n'a pas attendu ce signe pour faire de l'international français sa grande priorité pour cet été.

Taulier défensif de l’équipe de Liverpool, Ibrahima Konaté est totalement concentré sur la course au titre de cette saison en Premier League, et aussi sur le très beau parcours des Reds en Ligue des Champions. Deux grosses compétitions où le Français brille par sa solidité. Mais si nom revient souvent dans la presse ces derniers jours, c’est aussi parce que son avenir est plus qu’incertain. Interrogé avant le match face à Lille, Konaté avait clairement entretenu le flou, lui dont le contrat se termine en juin 2026. « Qui a dit qu’il y avait eu une discussion il y a quelques mois ? Le club n’a rien dit. Je n’ai rien dit. Après, j’ai parlé avec le club. Je suis concentré sur ce qu’il se passe en ce moment. Vous verrez bien ce qui se passera », avait glissé le défenseur central de 25 ans.

Konaté, ce pur Parisien

PSG : Luis Enrique met fin à l'ère Marquinhos https://t.co/NPqVwcIqqx — Foot01.com (@Foot01_com) January 21, 2025

Le PSG n’a pas attendu ces déclarations ambiguës pour passer à l’action, et selon les révélations du média local Anfield Watch, a fait du natif de Paris sa priorité pour l’été prochain. Malgré la solidité du duo Pacho-Marquinhos, Luis Enrique veut un défenseur central de plus, et l’idée que le Brésilien puisse partir n’est plus du tout taboue. A un an de la fin de son contrat, Konaté aura donc le choix de faire le grand saut, et le PSG est persuadé de pouvoir pousser en ce sens avec une offre copieuse. A la fois pour Liverpool, qui va tenter de le prolonger dans les prochains mois, mais aussi pour le joueur. Ce dernier, qui a déjà joué pour le Paris FC au début de sa carrière, a toujours été séduit par la perspective d’évoluer dans sa ville natale. Surtout que le PSG adore récupérer des internationaux français, et encore plus quand il s’agit d’éléments encore jeunes.

Liverpool s’attend donc à se faire attaquer, mais a encore quelques mois devant lui pour répondre, puisque Konaté est toujours à Anfield. Les Reds craignent déjà beaucoup l’été prochain avec le possible départ de Virgil Van Dijk, qui comme Mohamed Salah arrive en fin de contrat. Toutefois, il ne fait aucun doute en Angleterre que l’intérêt désormais révélé du PSG va provoquer une terrible surenchère que Liverpool n’est pas certain de remporter.