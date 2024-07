Le PSG fait une descente à Manchester United en plein mercato

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain doit remplacer Kylian Mbappé et s’intéresse à trois joueurs de Manchester United. Une opération qui peut être facilitée par le fait que les Red Devils veulent s’attacher les services de Manuel Ugarte.

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est orphelin d’un des meilleurs attaquants du monde et doit reconstruire sans le meilleur buteur de son histoire, parti pour le Real Madrid. Le club de la capitale a réitéré son envie de conserver Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, mais des recrues offensives sont attendues dans les prochains jours. Pour cela, la direction parisienne cherche à se renforcer en Premier League. Selon les informations de The Express, le PSG est intéressé par trois joueurs de Manchester United. Paris a un intérêt de longue date pour Marcus Rashford, et semble avoir trouvé un accord contractuel avec Jadon Sancho. Ces dernières heures, l’Equipe annonçait également un intérêt du PSG pour Bruno Fernandes. Des dossiers délicats, d’autant que MU souhaite d’abord vendre Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Scott McTominay ou encore Victor Lindelöf et compte toujours sur Rashford et Bruno Fernandes, deux joueurs clés de l’effectif.

Ugarte vendu à Manchester United, un argument crédible

🚨🚨| NEW: PSG has made an OFFER to Jadon Sancho! 🔴🔵



Sancho is very excited about the project presented by PSG. 👀⏳



[@Santi_J_FM] pic.twitter.com/ADIwlCzYuW — CentreGoals. (@centregoals) July 22, 2024

A l’heure actuelle, le dossier le plus avancé semble être celui menant à Jadon Sancho, dont la relation avec Erik Ten Hag est fraîche depuis de nombreux mois maintenant. L’international anglais sort d’un prêt de six mois réussi du côté du Borussia Dortmund. Un argument pour le PSG qui peut faire pencher la balance, c’est l’intérêt que porte le vainqueur de la dernière FA Cup pour un indésirable du club de la capitale. En effet, Manuel Ugarte semble proche d’un départ et il pourrait tout à fait être la troisième recrue du mercato mancunien. En revanche, si le PSG veut boucler l’arrivée des trois joueurs offensifs, il lui faudra sortir le chéquier. Bruno Fernandes est le meilleur élément de l’équipe et Marcus Rashford, enfant du club, a encore un avenir dans l’équipe anglaise. Manchester United ne sera pas facile à convaincre. Les prochaines semaines risquent d’être intéressantes et animées du côté des pensionnaires du Parc des Princes.