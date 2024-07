Le PSG envoie 75 ME pour Joao Neves, Benfica rigole

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG tarde pour le moment à annoncer des recrues. Pas mal de choses peuvent l'expliquer même si la situation commence à quelque peu inquiéter les fans et observateurs du club de la capitale.

Luis Enrique a une idée bien précise des joueurs qu'il veut voir renforcer son effectif dans les prochains jours. Cependant, le PSG traine... La question des droits tv et les compétitions majeures qui se sont déroulées récemment ne font pas ses affaires. Tout pourrait changer rapidement, alors que l'Euro et la Copa America sont terminés et que DAZN et BeiN Sports vont diffuser la Ligue 1. Parmi les joueurs qui plaisent énormément à Luis Enrique : Joao Neves. Le milieu de terrain du Benfica est d'ailleurs d'accord pour rejoindre les rangs du PSG. Problème, son club ne veut pas faire de cadeaux s'il devait partir. L'objectif, avoir le prix fixé de sa clause libératoire.

Joao Neves au PSG, Benfica ne veut rien lâcher

Selon les dernières informations de Record, Benfica se montre en effet intransigeant dans le dossier Joao Neves et veut 120 millions d'euros. Un montant jugé excessif par le Paris Saint-Germain, qui prépare une nouvelle offre pour l'international portugais, estimée à 75 millions d'euros. Sauf surprise, Benfica devrait une nouvelle fois repousser les avances des champions de France. De quoi retarder encore un peu plus le recrutement et pourquoi pas définitivement convaincre la direction francilienne de changer de fusil d'épaule. Difficile de croire que le PSG aille au-dessus des 80 millions d'euros pour Neves. Si Paris galère pour convaincre Benfica, la volonté du joueur de rallier la France pourrait aussi finir par tout débloquer. Autre joueur à intéresser le club de la capitale : Joshua Kimmich. L'Allemand ne serait plus aussi fermé qu'avant concernant une arrivée dans la capitale. 50 millions d'euros pourrait en plus convaincre le Bayern Munich de le laisser partir.