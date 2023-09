Le PSG dénoncé auprès de l'UEFA, c'est confirmé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va prochainement être au coeur d'une enquête de l'UEFA. Cela concerne les récents transferts vers le Qatar d'Abdou Diallo, Marco Verratti et Julian Draxler.

Au PSG, les polémiques ne sont jamais loin. Surtout avant des grands matchs de Ligue des champions. Ces dernières heures, on a appris via L'Equipe que le PSG allait faire l’objet d’une enquête de l’UEFA au sujet des transferts de trois de ses joueurs vers le Qatar : Abdou Diallo, Marco Verratti et Julian Draxler. Ce qui peut être potentiellement reproché au club de la capitale ? Une trop grande proximité entre les « parties liées ». Les experts du fair-play financier vont en effet juger si le PSG et QSI n'ont pas de rapports trop étroits avec la direction des clubs qataris dans lesquels Diallo, Verratti et Draxler ont été vendus pour 80 millions en cumulé. Si la fraude était avérée, les champions de France ne pourront pas inscrire les montants de ces transferts dans leurs comptes et se verraient aussi sanctionnés financièrement.

Le PSG serein face à l'UEFA

Selon les informations du compte Paris Saint-Germain Actualités, cette enquête va bien avoir lieu, comme révélé par L'Equipe. Mais le PSG ne panique pas du tout. « Bonjour, les amis. J'ai voulu savoir si c'était vrai, car avec l'équipe, il est difficile de savoir le vrai et du faux. Et j'ai eu confirmation que tout ça était vrai. Et que cette demande vient d'autres clubs, qui pousse l'UEFA à faire une enquête. Maintenant c'est de savoir si on risque vraiment quelque chose ?!? Non pas vraiment... », peut-on notamment voir posté. Dans ce dossier, le PSG a des raisons d'être plutôt confiant. Le club de la capitale estime « qu’il n’y a pas de problème et que QSI n’est pas actionnaire des clubs acheteurs et les trois joueurs ont été cédés au prix du marché ». Affaire à suivre donc, même si cette information rappelle bien une chose : Paris n'a pas que des amis parmi la concurrence en Europe...