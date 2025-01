Le PSG clôture son mercato et fait une promesse explosive

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A moins d’une très grosse surprise de dernière minute, Khvicha Kvaratskhelia sera la seule recrue du mercato hivernal au PSG, qui promet en revanche de grandes manoeuvres pour l’été prochain.

Priorité du Paris Saint-Germain l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia a rejoint la capitale française en ce mois de janvier pour 70 millions d’euros en provenance de Naples. Un joli coup de la part de l’état-major parisien, qui devrait en rester là en ce qui concerne les arrivées lors de ce mercato hivernal. En effet, Le Parisien annonce dans son édition du jour que le champion de France en titre n’a pas prévu de recruter un deuxième joueur d’ici la date limite du mercato le 3 février prochain. Il a pourtant été question de l’arrivée d’un numéro neuf ou d’un défenseur central droitier cet hiver, deux besoins exprimés par Luis Enrique afin de renforcer son effectif.

Mais il a été convenu d’un commun accord entre l’entraîneur du PSG et Luis Campos d’attendre l’été prochain afin d’avoir plus de possibilités et une plus grande marge. Car le journal francilien le promet, de « grandes manoeuvres » sont attendues l’été prochain au Paris Saint-Germain avec le dossier Jhon Duran en priorité de la direction en plus d’un défenseur central capable de prendre la succession à long terme de Marquinhos. Le PSG en a donc terminé avec les arrivées cet hiver, mais pas avec le mercato puisque plusieurs départs sont encore espérés.

Des grandes manoeuvres au PSG… l’été prochain

En effet, notre confrère Dominique Sévérac explique que Paris doit finaliser le départ de Milan Skriniar en prêt à Fenerbahçe, mais le club turc attend que le PSG vende ou rappelle l’un de ses joueurs actuellement prêtés pour finaliser le deal. Cher Ndour, actuellement prêté à Besiktas, pourrait filer en Italie sous la forme d’un transfert sec. La situation de Renato Sanches est également à suivre de près. Prêté au Benfica depuis le début de la saison, l’international portugais enchaîne blessure sur blessure et son prêt pourrait être cassé. Enfin, comme indiqué par ailleurs et confirmé par Le Parisien, le dossier Marco Asensio va agiter la fin du mercato à Paris. L’international espagnol est d’accord pour partir et devrait « bénéficier d’opportunités » d’ici le 3 février pour faire ses valises.