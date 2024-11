Le PSG adore ce talent plus précoce que Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Fidèle à sa nouvelle politique de recrutement, le Paris Saint-Germain reste à l’affût pour attirer de jeunes joueurs prometteurs. Le club de la capitale a par exemple craqué pour l’ailier du Sporting Portugal Geovany Quenda. Et ce malgré sa récente prolongation assortie d’une clause libératoire élevée.

Il en faudra plus pour refroidir le Paris Saint-Germain. En fin de mercato estival, le champion de France en titre s’est heurté à un refus pour Geovany Quenda. La direction francilienne semblait prête à miser les 45 millions d’euros de sa clause libératoire. Mais l’ailier du Sporting Portugal privilégiait ses discussions en vue d’une prolongation. La tendance s’est ensuite confirmée puisque le jeune talent a prolongé jusqu’en 2027, avec une clause de départ désormais fixée à 100 millions d’euros.

Le PSG a de la concurrence

Apparemment, le montant n’a pas l’air d’éloigner le Paris Saint-Germain ni les autres courtisans annoncés en Europe. On parle notamment des deux clubs de Manchester, United et City, ainsi que le RB Leipzig en Allemagne. Tous rêvent d’obtenir la signature de Geovany Quenda, devenu cette saison le plus jeune buteur de l’histoire du Sporting Portugal à 17 ans, 5 mois et 27 jours. Il détrônait ainsi la légende Simão Sabrosa (17 ans, 6 mois et 16 jours) et devançait Cristiano Ronaldo (17 ans, 8 mois et 3 jours). Alors sans surprise, son agent Igor Campedelli prend plaisir à faire monter les enchères.

« Il est impossible aujourd'hui de faire des prévisions sur son avenir même si, surtout sur le marché des transferts, il ne faut jamais oublier que rien n'est impossible, a confié le représentant à Tuttosport. Un intérêt de la Juventus Turin ? Tous les grands d'Europe, à l'étranger ou en Italie, s'intéressaient à lui avant la signature de son premier contrat professionnel à l'âge de 16 ans. A ce moment, Geovany, en accord avec sa famille, a voulu donner une continuité à sa relation avec le Sporting. Il a préféré le côté "romantique" à l'aspect purement économique. » Un paramètre qui pourrait avantager Manchester United, futur club de son entraîneur Ruben Amorim.