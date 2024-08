Le PSG a pris sa décision finale pour Victor Osimhen ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A trois jours de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain n'a pas recruté d'attaquant supplémentaire. La rumeur Victor Osimhen est persistante en Italie, même si pour l'instant Naples n'a rien vu venir.

Le PSG aborde les ultimes heures du marché estival des transferts avec une certaine sérénité, ce qui change des habitudes, Nasser Al-Khelaifi ayant souvent cédé aux sirènes du panic buy ces dernières années, ce qui a toujours coûté très cher à son club. L'an dernier, Randal Kolo Muani avait été acheté dans les ultimes minutes à Francfort pour pas 95 millions d'euros, mais en 2024 le patron des champions de France a visiblement changé. Après la blessure de Gonçalo Ramos, censé faire oublier Kylian Mbappé en matière d'efficacité, le Paris Saint-Germain a étudié la possibilité de remplacer le joueur portugais, et le nom de Victor Osimhen est revenu.

Osimhen obsédé par le PSG

L'an dernier, l'attaquant de Naples avait déjà été cité comme le choix numéro 1 du PSG, mais l'affaire ne s'était pas faite. Depuis des semaines, et tandis que le prix du buteur nigérian s'écroule, passant de 130ME à 75ME, Paris est cité dans ce dossier, Gianluca Di Marzio affirmant ces dernières heures que Luis Campos pourrait faire une offre dans les dernières du mercato pour forcer la main à Aurélio De Laurentiis. Pour le journaliste italien, le Paris Saint-Germain fait semblant de tourner le dos à Naples pour mieux bondir à l'ultime instant. Mais ce scénario n'est pas du tout partagé en France.

Loïc Tanzi, spécialiste du mercato de L'Equipe, affirme toujours que le PSG ne fera aucune offre au club du sud de l'Italie pour Victor Osimhen. Et dans L'After, Daniel Riolo a, lui aussi, confirmé que les dirigeants du Paris Saint-Germain ne s'intéressaient pas du tout à l'ancien Lillois. Même si ce dernier espère toujours que le club de la capitale fera une offre, notre confrère est très clair concernant ce dossier. « Je le dis depuis plusieurs jours qu’Osimhen n’était même pas en discussion avec le PSG, il n’est pas en discussion. C’est lui à travers les agents qui essaient de faire monter la sauce autour d’une éventuelle venue, mais je le redis, il n’y a pas la moindre discussion », a confié le journaliste de RMC, qui avait également balayé d'un revers de la main la possibilité de voir Ademola Lookman rejoindre le Paris Saint-Germain.

A ce stade du mercato, plusieurs sources le confirment, non seulement le PSG ne fera pas signer Victor Osimhen, mais en plus les dirigeants des champions de France auraient acté le fait de ne pas faire venir un renfort offensif d'ici vendredi 23h. Une décision forcément spectaculaire alors que Paris va devoir se passer de Gonçalo Ramos encore au moins deux mois et demi, et que la machine à buts qu'était Kylian Mbappé joue désormais au Real Madrid. Luis Enrique ayant validé cette décision, c'est l'entraîneur espagnol qui doit trouver la solution pour que cela ne soit pas un problème cette saison. Avec dix buts en deux matchs de Ligue 1, cela a bien commencé, mais la Ligue des champions nouvelle version arrive et cela pourrait être une autre musique.