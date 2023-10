Le PSG à la rue, Luis Enrique ne sera pas viré

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG vit un mauvais début de saison en Ligue 1 sur le plan comptable avec 12 points en 7 matchs. A cela vient s'ajouter une claque 4-1 subie à Newcastle mercredi. Luis Enrique peut-il être menacé par sa direction ? Un journaliste ne le comprendrait pas.

Avec Luis Enrique, le PSG voulait changer son destin mais ce n'était pas pour faire pire. Dans le jeu comme dans le projet global, l'arrivée de l'Espagnol a été prometteuse. Néanmoins, sur le terrain, cela ne se traduit pas encore par des résultats solides. Au contraire, le PSG réalise son pire début de saison sous QSI à ce stade. 12 points en 7 matchs, 3 succès seulement et une piètre 5e place pour son statut. En Ligue des champions, c'est du même acabit avec une lourde défaite 4-1 à Newcastle. Il s'agit du pire revers des Parisiens en poules de C1 depuis 2004.

Stabilité plutôt que sanction, la clé du succès ?

Cette dernière défaite est clairement de la responsabilité de Luis Enrique, lequel a aligné ses 4 principaux attaquants à St James's Park. Ce n'était clairement pas le bon choix au vu de la fébrilité parisienne dans l'entrejeu et des errements défensifs. Si l'entraîneur espagnol du PSG est critiquable, peut-il déjà être menacé à son poste ? Marc Mechenoua ne le pense pas. Le rédacteur des sports du Parisien estime que si le PSG a décidé de faire un projet sur le long terme avec Enrique, ce n'est pas pour tout mettre par terre dès à présent.

PSG : après la claque à Newcastle, quelles solutions pour Luis Enrique pour redresser la barre à Rennes ?

➡️ https://t.co/4Oav6kRd3C pic.twitter.com/eVZopFuUbu — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) October 6, 2023

« Enrique en danger ? Pas du tout. Comme je le disais tout à l'heure en répondant à une autre question, il est encore trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme. Depuis plusieurs mois, le PSG affirme vouloir changer son mode de fonctionnement sur de nombreux aspects. Cela commence d'abord par être un club plus stable et ce n'est pas en virant l'entraîneur après la première défaite en Ligue des champions qu'il y arrivera », a t-il commenté dans le quotidien Le Parisien. Une prudence et un calme qui seraient nouveaux au PSG. A voir si cela se confirme dimanche soir, surtout si le club parisien venait à se rater du côté de Rennes.