Le PSG a évité une catastrophe à 1 minute près

Il y a quelques jours, Randal Kolo Muani signait au PSG en toute fin de mercato. Le club de la capitale est une nouvelle fois passé proche d'une grosse déconvenue.

Cet été lors du mercato, le PSG voulait frapper fort, notamment en attaque. Luis Enrique avait ciblé le profil de Randal Kolo Muani. Le vice-champion du monde était plus que désireux de quitter Francfort et l'a rapidement fait savoir à sa direction. Problème, cette dernière a fait monter les enchères au dernier moment, mettant le PSG dos au mur. Finalement, le transfert a pu se boucler en toute fin de mercato. Et cela s'est joué à quelques secondes si l'on en croit les informations du Parisien, qui révèle les coulisses de cette opération très spectaculaire du dernier mercato estival. Un feuilleton qui s'est heureusement bien terminé pour les champions de France où Kolo Muani était devenue une priorité.

Kolo Muani, le PSG a eu chaud

Ces dernières heures, le média est revenu sur les coulisses de l'arrivée de Kolo Muani au PSG. Un transfert qui n'aurait pas pu se faire sans l'intervention d'un certain Nasser Al-Khelaïfi. « L’ancien champion de tennis a multiplié les coups de fil pour boucler le transfert de Randal Kolo Muani. Une journée intense, sans ménagement où même à 10 000 pieds, entre la Côte d’Azur et Paris, il a pu travailler comme s’il était dans un bureau, profitant du wi-fi à bord de son avion pour garder le contact avec le joueur et les différents acteurs de la négociation. L’affaire a bien failli capoter. À la Factory, le pessimisme avait même gagné les rangs à deux heures de la fin du marché, mais alors que les discussions s’enlisaient avec Francfort, le boss qatarien, à l’origine des premiers échanges avec le Français, a pris son téléphone pour passer l’appel décisif. La négociation s’est conclue dans un restaurant chic du VIIIe arrondissement de la capitale, installé dans une salle à l’abri des regards, dos à la pièce pour être sûr que personne ne fasse attention à ses faits et gestes. Au bout de la ligne, son homologue, Markus Krösche, acceptait l’offre de 75 millions d’euros et 15 de bonus, plus une clause à mi-chemin entre des frais additionnels et un pourcentage à la revente. Les contrats sont arrivés signés à la Ligue de football professionnel à 22h59. Juste à temps, mais avec des sueurs froides puisque au-delà de 23 heures tout papier non signé n’aurait pu être homologué », indique notamment Le Parisien. A Randal Kolo Muani de jouer désormais et de rendre la confiance et les investissements mis en lui.