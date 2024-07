Le prix de Xavi Simons fixé, le PSG devient fou

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Peu emballé à l’idée de retrouver le Paris Saint-Germain la saison prochaine, Xavi Simons ne sera pas retenu. Le milieu offensif envisage un nouveau prêt, voire un transfert définitif si un club accepte de miser le montant réclamé. Un scénario totalement improbable au vu des folles exigences parisiennes.

Demi-finaliste de l’Euro 2024 avec les Pays-Bas, Xavi Simons a laissé une impression mitigée. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain a certes terminé la compétition avec trois passes décisives et ce but magnifique inscrit face à l’Angleterre (défaite 2-1) mercredi. Mais le Néerlandais, très attendu avant le début du tournoi, a parfois déçu dans le contenu de ses prestations. Pas de quoi affecter sa valeur aux yeux des dirigeants parisiens.

Selon le quotidien catalan Sport, un nouveau prêt reste la principale tendance pour l’avenir de Xavi Simons, qui craint de ne pas obtenir le temps de jeu nécessaire à sa progression au Paris Saint-Germain. Il n’empêche que le champion de France en titre n’écarte pas totalement l’hypothèse d’un transfert définitif. Du moins à condition de réaliser une très belle affaire. Pour racheter les trois années de contrat du milieu offensif, la direction francilienne réclamerait environ 83 millions d’euros ! Un montant très élevé et surtout excessif compte tenu des performances de Xavi Simons.

Une discussion prévue avec Luis Enrique

L’international néerlandais sort d’un prêt convaincant au RB Leipzig, avec un total de 10 buts et 15 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues. Mais ses limites affichées au plus haut niveau n’inciteront pas ses nombreux courtisans à miser une telle somme. Parmi les clubs intéressés, on parle effectivement de Manchester United, Arsenal, du Bayern Munich et du RB Leipzig, disposé à prolonger son prêt d’une saison supplémentaire. Sport précise néanmoins que l’ancien Blaugrana doit encore s’entretenir avec l’entraîneur parisien Luis Enrique avant de prendre une décision définitive.