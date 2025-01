Le plan génial du PSG pour faire signer Lamine Yamal

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone a besoin de vendre, et Arsenal fonce sur Alejandro Baldé. Mais le PSG va être invité dans la danse pour essayer de faire venir le meilleur ami d'un certain Lamine Yamal.

En dehors de Lamine Yamal, tout le monde est à vendre au FC Barcelone si une très belle offre vient à tomber. Le club de Joan Laporta a beau se montrer toujours aussi ambitieux, la réalité économique le rattrape régulièrement, et les recrues comme Dani Olmo ont même souvent du mal à être enregistrées pour participer à la Liga. C’est pourquoi les clubs européens ambitieux peuvent observer de près les matchs du Barça, et notamment un joueur qui a brillé lors de la récente démonstration face au Real Madrid en Super Coupe d’Espagne.

There is no place for racism. We are 100% behind you, Balde. pic.twitter.com/9yRX2uUNjQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 18, 2025

Solide défensivement, puissant dans ses prises de balle et buteur lors de ce match, Alejandro Baldé a confirmé son nouveau statut au sein du club catalan. Le joueur de 21 ans, déjà international espagnol, représente l’une des fiertés des Blaugrana étant donné qu’il est arrivé au club à l’âge de 8 ans. Avec un contrat longue durée jusqu’en 2028, l’arrière gauche se voit bien continuer longtemps au Barça, même si ce samedi soir, il a été victime d'insultes racistes de la part d'une partie du public de Getafe. Mais sa situation a éveillé curiosité d’Arsenal, qui se cherche un arrière gauche en raison des performances décevantes de Riccardo Calafiori. Un besoin urgent qui pourrait provoquer une offre de 50 millions d’euros de la part des Gunners pour le meilleur ami de Lamine Yamal dans l’effectif catalan.

Jorge Mendes arrive dans le dossier

Mais dans ce dossier, un élément est à prendre en compte. Baldé a rejoint l’écurie Gestifute de Jorge Mendes, et si le Barça envisage de céder son défenseur, alors le super agent portugais n’hésitera pas une seconde à le proposer au PSG pour faire monter les enchères affirme El Gol Digital. D’autant que Nuno Mendes a voulu jouer au plus malin cet hiver en demandant à partir pour Manchester United, et que cela a jeté un coup de froid à sa prolongation de contrat. Cela même si elle est de nouveau considérée en bonne voie désormais. L’idée pour Paris de faire venir l’un des meilleurs latéraux de sa génération, mais aussi un grand ami de Lamine Yamal, pourrait tenter le PSG, qui sait que le FC Barcelone est tiraillé aussi par son conseil d’administration, qui a demandé des ventes à Joan Laporta pour équilibrer le budget du club. Et si ce voeu se réalisait, alors Paris pourrait non seulement récupérer un arrière gauche de talent, car Luis Enrique vient de répéter ce vendredi qu'il voulait doubler tous les postes, mais aussi préparer une éventuelle si jamais la porte s'ouvrait un jour pour Lamine Yamal.