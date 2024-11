Le pire PSG version Qatar, Luis Enrique salement accusé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Terrible défaite à domicile pour le PSG face à l’Atlético de Madrid (1-2) ce mercredi soir. Luis Enrique, à la base du projet parisien, en prend pour son grade.

Avec plus ou moins de maitrise, le PSG avait pour habitude de passer l’écueil de la phase de poule de Ligue des Champions sans trop trembler cette dernière décennie. Dans cette nouvelle formule, le club parisien est pour le moment parti pour ne même pas faire les barrages en raison d’un bilan catastrophique d’une victoire (arrachée contre Gérone), d’un nul (PSV) et de deux défaites (Atlético et Arsenal). A ce rythme-là, c’est direction la sortie pour Paris avant même de pouvoir défendre sa place en demi-finale de la saison dernière.

Zéro progrès, Daniel Riolo accuse

Mais pour Daniel Riolo, l’idéal serait que ce soit direction la sortie pour Luis Enrique, dont il est descendu du train depuis le milieu de saison dernière, quand l’entraineur espagnol a voulu révolutionner son équipe à chaque match. Celui que le consultant de RMC surnomme ironiquement « Gifi » pour ses « idées de génie » est en train de rendre tous les joueurs du PSG nuls, résume-t-il dans l’After Foot. « Je vais comme d’habitude passer pour le gars en fixette qui s’énerve parce que Gifi il fait progresser tout le monde (ironique). Moi je ne vois pas un joueur qui progresse. Vitinha joue en 6 alors que c’est un 8. Fabian Ruiz avec l’Espagne c’est un joueur de football avec le PSG, c’est un fantôme. Bambi (Barcola), il y a de vrais progrès en championnat, mais ce n’est pas un joueur de Ligue des Champions. Dembélé est un des joueurs qui peut éliminer n’importe qui sur le côté, mais en passe de conclusion, il n’y a plus rien. Et Asensio, il a disparu, il a régressé, il n’existe plus. Tous les joueurs, c’est pareil. Nuno Mendes, le latéral qui montait n’existe plus. Il n’y a rien. Que l’on me dise ce que gars-là a apporté depuis qu’il est au club », a dénoncé Daniel Riolo, pour qui Luis Enrique n’est pas l’homme de la situation au PSG.

Même constat pour Walid Acherchour sur Winamax, où le consultant tient à souligner que c’est bien avec l’effectif choisi par Luis Enrique et Luis Campos que le PSG arrive à ce niveau bien faiblard. « Il a toujours dit qu’il était satisfait, qu’il avait les joueurs qu’il fallait. Il aime son effectif, il préfère Fabian Ruiz à Marco Verratti. C’est un projet à 800 ME sur trois ans et il se retourne pour voir son banc et il n’y a rien. Avec Luis Campos il est responsable de ce projet Pampers, c’est ce qu’il a voulu. Et encore l’Atlético c’est pas le très haut niveau. Même Arsenal, depuis qu’ils ont battu le PSG, c’est une équipe moyenne. Mais ils se sont permis de jouer en chaussons et d’arrêter de jouer à la 45e minute, c’est le PSG. Là, on voit c’est catastrophique, c’est nul à ch… », a même balancé Walid Acherchour, qui ne mâche pas ses mots non seulement sur la performance du club parisien, mais aussi sur la responsabilité de Luis Enrique pour monter cet effectif qui ne tient pas la route.