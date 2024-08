Le calendrier mystère du PSG en août

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG, qui est le club qui a repris le plus tardivement en France, est bien embêté avec le calendrier du mois d’août.

En effet, le champion de France a prévu deux matchs amicaux pour reprendre les terrains avec des affrontements contre Strum Graz en Autriche le 7 août, et contre Leipzig le 10 août en Allemagne. Ce sera tout pour ensuite se tourner vers la reprise de la Ligue 1, avec un déplacement au Havre puis la réception de Montpellier. Mais pour le moment, le PSG l’a bien fait savoir sur ses pages officielles, impossible de donner aux supporters des dates plus précises car la Ligue 1 n’a toujours pas de programme.

🗓️ Le calendrier du mois d'𝐚𝐨𝐮̂𝐭 ⤵️



C'est parti pour la saison 24/25 ⚽️



Présenté par @QNBGroup pic.twitter.com/YhAJjrcFsW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 1, 2024

A un peu plus de quinze jours des rencontres concernées, cela fait tout de même mauvais genre et le PSG s’en est expliqué. « Les dates et horaires définitifs des matches de Ligue1 seront fixés ultérieurement », a fait savoir le club de la capitale, qui comme toutes les autres formations, marche pour le moment dans le brouillard sur ce sujet.