Le Bayern supplie le PSG de faire signer Kimmich

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Les supporters et observateurs du PSG attendent toujours que le club de la capitale passe la seconde sur le marché des transferts. Du beau monde est pisté, dont Joshua Kimmich.

Le PSG courtise beaucoup de jolis noms cet été sur le marché des transferts. Mais alors que le mois d'août pointe le bout de son nez, seul Matvey Safonov a rejoint l'armada francilienne. Luis Enrique et Luis Campos sont au travail afin de renforcer l'équipe. Le milieu de terrain est jugé comme un secteur de jeu qui doit être renforcé. Joao Neves est la grosse priorité du PSG. Sauf énorme surprise, l'international portugais s'engagera dans les prochaines heures avec les champions de France. Ensuite, le club de la capitale se penchera sur l'arrivée d'un autre milieu. Et le profil de Joshua Kimmich, qui a un bon de sortie au Bayern Munich, plait beaucoup à la direction du Paris Saint-Germain.

Kimmich et le PSG, un deal est possible

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joshua Kimmich (@jok_32)

Selon les informations de Foot Mercato, les pensionnaires du Parc des Princes ont récemment appelé la direction du Bayern Munich pour parler d'une arrivée de Joshua Kimmich. L'occasion pour le PSG d'être fixé concernant les conditions d'un transfert entre les deux clubs « mais aussi les conditions salariales du joueur ». Le média rajoute que le PSG va désormais se réunir pour décider ou non de passer à l'action. En tout cas, le Bayern ne fermera pas la porte, ouvert à l'idée de se séparer de Kimmich et de son salaire imposant. Un montant aux alentours des 50 millions d'euros pourrait suffire pour convaincre les Bavarois de boucler un deal. A noter que si Paris veut Kimmich, si tout est ok avec le joueur allemand, il faudra aussi procéder à un dégraissage important de l'effectif. Des joueurs comme Carlos Soler, Fabian Ruiz, Manuel Ugarte ou encore Cher Ndour pourraient partir.