LDC ‍: Une victoire offerte au PSG, Dortmund fait polémique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mardi, le PSG était bien supérieur à Dortmund mais c’est un penalty qui a permis aux hommes de Luis Enrique de débloquer la situation, alors que les Allemands avaient bien défendu en première mi-temps.

Le Paris Saint-Germain ne s’est pas raté, pour sa grande première de la saison en Ligue des Champions. Rodée tactiquement et largement supérieure au Borussia Dortmund sur le plan technique, l’équipe de Luis Enrique s’est imposée sans trembler au Parc des Princes (2-0). Malgré tout, il a fallu attendre la seconde période pour que le verrou allemand saute enfin… sur penalty. Car malgré une domination très nette, les occasions ne furent pas nombreuses. A la 47e minute de jeu, tout s’est débloqué grâce à un penalty sifflé par Jesús Gil Manzano pour une main de Niklas Süle après une frappe de Kylian Mbappé.

Après consultation de la VAR mais sans aller visionner lui-même les images, l’arbitre espagnol de 39 ans a confirmé sa décision. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la presse allemande ne digère pas ce penalty « controversé » d’après Kicker, qui fulmine et qui estime que ce premier but a été offert sur un plateau au Paris Saint-Germain. Dans la même lignée, le directeur sportif du BVB a fustigé la décision de M.Manzano de siffler penalty en faveur du Paris SG.

« Bien sûr, le bras (de Süle) est juste un peu écarté, mais que doit-il faire ? Je veux dire, c’est presque un bras de soutien à ce moment-là et Niklas tombe au sol. Je pense que dans un match comme celui-ci, dans une situation comme celle-ci, il (l’arbitre) devrait au moins y jeter un œil. Vous avez la possibilité de le faire. Pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi il a été si ferme à ce sujet, je ne sais pas » a lancé le directeur sportif du club Sebastian Kehl.

Dortmund regrette l'arbitrage en faveur du PSG

Au cœur du jeu mardi soir, le milieu de terrain Marius Wolf en avait également après l’arbitre de ce PSG-Dortmund. « L’arbitre s’est montré très arrogant sur le terrain. Il ne laissait personne lui parler, même si les gens lui parlaient très calmement. Cela m’énerve un peu. Si vous traitez quelqu’un avec respect, vous vous attendez à ce qu’il fasse de même ». Du côté de Dortmund, les regrets sont donc nombreux car avant ce penalty, le PSG dominait mais ne parvenait pas à se procurer d’occasions. Après le but inscrit sur penalty par Kylian Mbappé en revanche, le BVB a été contraint de s’ouvrir, ce qui a laissé beaucoup plus de libertés aux milieux et aux attaquants du PSG pour élaborer leur jeu.