LdC ‍: Stuttgart sans son gardien face au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le match face au Paris Saint-Germain n’a pas encore commencé, mais Stuttgart est déjà confronté à une très mauvaise nouvelle. Et pour cause, Sky Sports fait savoir que le club allemand sera privé de son gardien titulaire Alexander Nubel pour ce match décisif de Ligue des Champions. L’ancien de l’AS Monaco est malade et ne peut pas tenir sa place. C’est donc sa doublure Fabian Bredlow qui affrontera l’armada offensive du PSG ce mercredi soir à la Mercedes-Benz Arena.