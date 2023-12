LdC ‍: Fred Hermel matraque encore le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devra se défaire de la Real Sociedad pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions. Pour certains, ce n'est pas un tirage si clément qu'il n'en a l'air.

Soulagement à Paris ! Alors que le PSG avait terminé deuxième de sa poule en Ligue des champions, le club de la capitale a eu l'heureuse surprise de tomber sur la Real Sociedad en huitièmes de finale de la compétition. Un adversaire largement à sa portée, d'autant que les autres équipes étaient bien plus menaçantes sur le papier. Mais depuis quelque temps, les Basiques affichent un beau visage et un jeu qui semble même plus abouti que celui du PSG par moments. D'ailleurs, pour Fred Hermel, ce tirage n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour les hommes de Luis Enrique en l'état actuel des choses.

Un mauvais tirage pour le PSG ?

Lors d'une intervention sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet prévenu les joueurs du PSG. « C’est le tirage pourri par excellence pour le PSG. Il s’apparente au petit Poucet sauf que dans le jeu, c’est l’équipe qui joue le mieux au football de toute l’Espagne. La Real Sociedad n'a rien à perdre face au PSG. C’est dur de leur piquer le ballon. Take Kubo, quand il touche la balle, c'est dur de la lui prendre. Le PSG va souffrir face à une équipe qui joue aussi bien au ballon. (...) Il n’y a pas de grandes stars. Oyarzabal est l’enfant de la maison, Merino, Zubimendi... En défense, il y a Robin Le Normand. C’est un Français qui joue pour la sélection espagnole. C’est une très belle équipe. Le PSG a une grande chance, c'est d'avoir un entraîneur espagnol qui connaît très bien ce club et cette manière de jouer. C'est une équipe technique, mais physiquement, ça reste des Basques », a notamment indiqué Fred Hermel, qui s'attend à un duel très serré entre Basques et Franciliens. Le PSG va devoir donc se mettre au niveau et afficher plus de certitudes que lors de cette première partie de saison pour espérer passer au prochain tour.