L'énorme coup du PSG, cela se confirme ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a bien commencé sa saison de Ligue 1 et deux joueurs attirent déjà l'attention tant leur association semble prometteuse. Joao Neves et Vitinha suscitent un énorme espoir.

Dans quelques jours, le PSG va connaître ses huit adversaires à venir en Ligue des champions, nouvelle formule de la C1 oblige. Et pour préparer ces chocs européens, Luis Enrique a besoin de tout son effectif, l'entraîneur espagnol ayant fait de son collectif sa force principale, tournant ainsi définitivement le dos au Paris Saint-Germain version superstar qui s'est terminé avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid.

📊 | João Neves inscrit son nom parmi les grands après seulement 2️⃣ journées. 👏💭 pic.twitter.com/hbC52AbU5n — DAZN France (@DAZN_FR) August 24, 2024

Si Bradley Barcola a mis des étincelles dans les yeux des supporters contre Le Havre et Montpellier, le duo composé de Joao Neves, arrivé cet été au PSG, et de Vitinha, débarqué l'an passé, suscite également l'enthousiasme dans les tribunes du Parc des Princes. Les deux pépites portugaises semblent faites pour s'entendre, et le Paris Saint-Germain pourrait en profiter. Dans Le Parisien, Didier Domi, ancien défenseur du club de la capitale et invité pour le match PSG-MHSC, ose faire une sacrée comparaison.

Le PSG a peut-être décroché le gros lot au mercato

Pour l'ancien joueur parisien, il y a du Luka Modric et Toni Kroos dans ces deux-là. « Vitinha et Neves ont la force et la capacité de jouer aux trois postes du milieu. Zaïre-Emery et Ruiz sont davantage des relayeurs. Les deux Portugais sont plus complets, même s’il leur manque de la puissance, celle qu’a Warren. Une équipe est toujours plus forte avec deux joueurs au milieu qui possèdent une maîtrise du ballon au-dessus de la moyenne. Ils me rappellent Thiago Motta - Marco Verratti ou Luka Modric et Toni Kroos si on pousse un peu. Mais c’est l’idée : ils puent le football, ces deux-là », fait remarquer Didier Domi en référence au duo qui a mené le Real Madrid vers les sommets du football européen et a largement permis aux Merengue d'empiler les titres. Si Luis Campos a permis au Paris Saint-Germain de réussir le même coup en faisant venir Vitinha et Joao Neves, alors le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi méritera une statue devant le Parc des princes.