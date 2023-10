L'effectif du PSG l'inquiète, réponse mercredi à Newcastle

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG version Luis Enrique semble satisfaire les supporters parisiens, même si les performances du club de la capitale en Ligue 1 ne sont pas encore à la hauteur. Un ancien joueur a quelques petites inquiétudes.

C’est probablement une des bizarreries de ce début de saison, le Paris Saint-Germain n’a jamais affiché des performances aussi mitigées en Ligue 1 depuis le rachat par Qatar Sports Investments, mais pourtant les supporters du PSG affichent une vraie grosse confiance. Le changement de projet décidé pendant l’été, et qui s’est notamment concrétisé par les départs de Lionel Messi et Neymar, fait le bonheur du Parc des Princes. Et Luis Enrique emballe tout le monde. Bref, la situation est idyllique à en croire les fans parisiens, alors même que leur équipe ne domine pas le championnat.

Toutefois, certains commencent à se demander si le mercato estival a comblé toutes les lacunes constatées la saison passée, et les chiffres confirment qu’il y a un petit souci avec le banc de touche. Car dès que le successeur de Christophe Galtier aligne un autre joueur que son onze-type, aussitôt tout se dérègle. Cela s’est vu contre Dortmund et l’OM, matchs pour lesquels Luis Enrique a fait jouer son équipe classique. Mais, s’il sort de ce chemin, aussitôt tout se dérègle. Pour Edouard Cissé, il y a tout de même un petit problème.

Le PSG va passer un gros test

Samedi, face à Clermont, alors lanterne rouge de Ligue 1, Luis Enrique avait laissé sur le banc Ugarte, Hernandez et Zaïre-Emery au coup d’envoi et on sait comment cela s’est terminé. Et ce ne sont pas Fabian Ruiz et Carlos Soler qui semblent pouvoir changer la donne. Dans Le Parisien, Edouard Cissé pense qu’effectivement le banc de touche n’est pas au niveau, et que l’entraîneur espagnol va devoir trouver la bonne formule afin de permettre au PSG de remettre la main sur le championnat de France. « Je n’ai pas besoin d’aller plus loin dans la saison pour penser que l’effectif parisien n’est pas si équilibré. Mais c’est celui que les dirigeants ont voulu, et il semble les satisfaire. À eux de faire avec. Ne pas avoir tous les ingrédients dont on rêve dans le frigo n’empêche pas de réussir de très bons petits plats », relativise l’ancien milieu de terrain, qui est désormais consultant pour Prime Vidéo. Avec le déplacement de mercredi à Saint James Park en Ligue des champions, où Kylian Mbappé et ses coéquipiers risquent de se faire secouer, on va en savoir probablement plus sur la solidité réelle de l’effectif parisien.