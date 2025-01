Kvaratskhelia au PSG, c'est bouclé pour 70 millions

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Khvitcha Kvaratskhelia sera un joueur du PSG en ce mois de janvier 2025, plus rien ne s’y oppose désormais.

L’Equipe confirme que la réunion effectuée ce lundi à Nice entre les deux clubs a permis de déboucher à un accord oral sur le transfert de l’ailier géorgien, qui va quitter Naples pour une somme de 70 millions d’euros hors bonus. Montant qui pourrait donc monter à un niveau supérieur dans le temps. Les grandes lignes sont trouvées, et il reste à transformer cet accord de principe en accord définitif.

Comme attendu, le PSG et Naples ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Khvitcha Kvaratskhelia autour de 70 M€.



Il ne reste que des détails d'ordre organisationnel et juridique à régler avant d'entériner l'arrivée de l'ailier. https://t.co/4p1cYtOKuw pic.twitter.com/jzFeiBNx1e — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 13, 2025

De son côté, l’ailier napolitain a déjà trouvé un accord avec le PSG en vue de son arrivée. Le fait que Luis Campos ait fait un dernier effort sur les bonus envers le club italien a permis de sceller l’affaire, qui doit désormais être verrouillée sur le plan économique et juridique. La journée de mardi servira à cela, et le PSG pourrait ainsi faire une annonce comme prévu ce mercredi pour l’arrivée de Kvaratskhelia dans son équipe.

De son côté, le joueur a annoncé son départ à ses coéquipiers, et touchera à Paris un salaire de 10 millions d'euros par an, avec là aussi un bonus en fonction de ses performances qui peut monter jusqu'à 2 ME par année.