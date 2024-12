Kolo Muani viré du PSG, il fait l'unanimité

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, le PSG a été accroché par Auxerre. Randal Kolo Muani a eu du temps de jeu mais a plus que déçu les fans et observateurs du club de la capitale.

Le PSG a encore laissé échapper des points en Ligue 1 ce vendredi soir sur la pelouse d'Auxerre. Le club de la capitale a eu énormément d'occasions, mais n'a pas réussi à en convertir une seule. Vitinha a trouvé la barre, la seule fois où Donovan Léon n'a pas écoeuré l'attaque du Paris Saint-Germain. Le portier bourguignon aura réalisé en tout 11 arrêts, dont un en toute fin de rencontre face à Randal Kolo Muani. L'attaquant parisien, parfaitement servi, a totalement raté son geste technique pour tromper Donovan Léon. Trop pour certains fans et observateurs du club de la capitale, qui commencent à donner raison à Luis Enrique sur son traitement.

Kolo Muani, les fans se font une raison

Sur X, les posts contre Kolo Muani n'ont en effet pas tardé à faire leur apparition. Et certains sont assez cruels : « Ce mediocre de Randal Kolo Muani... mais ses défenseurs vont attendre une semaine pour encore poster : 'Mais pourquoi il ne fait pas confiance en lui ?'. Vous êtes aussi médiocres que lui » ; « Et Kolo Muani qui se plaint de ne pas jouer plus mais je vous jure c’est lunaire » ; « Kolo Muani tu viens de te condamner je donne totalement raison à Enrique » ; « Après ils ne comprennent pas pourquoi Luis Enrique jouait sans 9 quand Gonçalo Ramos était blessé... Regardez ce que Kolo Muani vient de rater. Un 1 vs 1 à la 94e minute, un simple plat du pied ! Sincèrement ça me dépite » ; « Kolo Muani est généreux nanani nanana. Qu'il donne aux restos du cœur et qu'il arrête de jouer au foot, on n'en a rien à bra*ler. » ; « Qu'on ne parle plus de Kolo Muani, c'est terminé, il ne doit plus fouler la pelouse sous le maillot du PSG ! La mascarade a assez duré avec ce joueur, il doit être vendu cet hiver, car c'est plus possible d'avoir un joueur aussi peu convaincant ! Merci pour rien et au revoir ! » ou encore « Kolo Muani je voulais te défendre mais là je viens de voir ce que t’as loupé… ». Il se dit que cet hiver, Randal Kolo Muani pourrait quitter le navire et permettre au PSG de se renforcer en attaque. Des formations anglaises et allemandes sont prêtes à le relancer, lui qui n'y arrive pas depuis son arrivée dans la capitale il y a désormais un an et demi. Et ses défenseurs sont de plus en plus rares, malgré les critiques qui pleuvent aussi contre Luis Enrique.