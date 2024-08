Kolo Muani libéré sans Mbappé, le PSG jubile

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Acheté pour 90 ME à Francfort il y a un an, Randal Kolo Muani n’a pas répondu aux attentes pour sa première saison au PSG. Mais le club parisien est persuadé que l’international français va relever la tête.

Au sortir d’une grande saison à Francfort, Randal Kolo Muani a signé au Paris Saint-Germain pour la coquette somme de 90 ME bonus compris il y a un an. Au même titre que Gonçalo Ramos, acheté pour une somme similaire au Benfica Lisbonne, l’attaquant français n’a pas répondu aux attentes. Dans l’ombre de Kylian Mbappé mais aussi de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé, l’originaire de Bondy n’a jamais réussi à trouver la bonne carburation. Malgré une saison décevante, Randal Kolo Muani a été convoqué par Didier Deschamps pour l’Euro 2024 et dans le néant offensif des Bleus, l’attaquant du PSG n’a pas été le plus ridicule.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

A l’origine du but belge contre son camp en quart de finale, « Kolo » a marqué le but français en demi-finale face à l’Espagne. Reboosté par cet Euro réussi à titre personnel, Randal Kolo Muani est motivé à l’idée de s’imposer au Paris Saint-Germain pour sa deuxième saison. L’Equipe rapporte dans son édition du jour que le champion de France en titre est lui aussi optimiste à l’idée de voir son attaquant réussir. Une offre du Borussia Dortmund a d’ailleurs été écartée au début de l’été pour celui qui pourrait se retrouver libéré par le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le quotidien national précise que Randal Kolo Muani est cependant conscient d’une chose, son profil n’est pas très apprécié par Luis Enrique pour jouer au poste de numéro neuf.

Kolo Muani, une deuxième et dernière chance au PSG

« Mais qu'importe, alors que plane encore l'hypothèse de l'arrivée du Napolitain Victor Osimhen et qu'il sait que son jeu ne colle pas aux grands principes de Luis Enrique, Kolo Muani veut se donner une autre année. Pour voir et surtout savoir » écrit notre confrère Hugo Delom. Capable de se montrer précieux sur un côté, où la concurrence est incarnée par Dembélé et Barcola, deux joueurs appréciés par Luis Enrique, Randal Kolo Muani sait qu’il ne débutera pas la saison dans un peau d’un titulaire. Mais il sait aussi que le départ de Mbappé va lui offrir plus de temps de jeu au fil des matchs. Il sera alors crucial pour l’ancien buteur de Francfort de saisir sa chance pour enfin justifier le prix mirobolant de son transfert. Car le PSG lui laisse une seconde chance, mais de toute évidence, il s’agit -déjà- de la dernière.