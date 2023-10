Kolo Muani, la frayeur énorme du PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a réalisé une belle affaire avec le recrutement de Randal Kolo Muani. Mais dans les derniers instants du mercato, l’international français aurait pu échapper au club parisien en raison d’une offensive de Chelsea.

Le 1er septembre dernier, le Paris Saint-Germain a officialisé le transfert de Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort pour plus de 90 millions d’euros bonus compris au terme d’un feuilleton à n’en plus finir. Après la fermeture du mercato en Allemagne, il paraissait hautement improbable de voir l’ancien Nantais rejoindre la capitale française. Mais le forcing de Randal Kolo Muani a payé et Francfort a finalement accepté de le vendre au Paris Saint-Germain en échange d’une énorme indemnité de transfert.

KOLO MUANI 😳💨 pic.twitter.com/mabvTKJHLl — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 26, 2023

Dans les dernières minutes du mercato français, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont raflé la mise mais les dirigeants du PSG ont tremblé jusqu’au bout. Et pour preuve, le compte insider @PSGInside_Actus nous apprend que Chelsea a lancé une offensive de dernière minute le 1er septembre afin de rafler la mise, dans le cas où l’accord entre Paris et Francfort soit trop long à être trouvé. Les Blues étaient beaucoup moins difficiles en affaire que le club tricolore et s’est immédiatement aligné sur les demandes financières de Francfort en posant 100 millions d’euros bonus compris sur la table.

Chelsea a menacé le PSG pour Kolo Muani

L’accord était en place entre le club allemand et Chelsea mais la volonté de Randal Kolo Muani de signer coûte que coûte au Paris SG a finalement faire la différence. Pour l’ancien buteur de Nantes et de Francfort, il n’était pas envisageable de signer dans un autre club que le PSG, « une obsession » pour lui depuis mi-juillet. Randal Kolo Muani ne se voyait pas à Chelsea et l’a rapidement fait savoir à ses agents, ce qui a donc mis un terme à l’éphémère piste menant aux Blues. Mais jusqu’au bout, le champion de France en titre aura donc tremblé dans l’épineux dossier Randal Kolo Muani. Après de longues discussions, le buteur de l’Equipe de France s’est engagé avec Paris, où il s’acclimate doucement. Après une période d’adaptation, il a inscrit face à l’OM son premier but sous les couleurs rouges et bleus.