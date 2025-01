Kolo Muani invendable, le PSG paye pour qu'il parte

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG cherche encore une porte de sortie à Randal Kolo Muani, qui ne fait plus partie des plans de Luis Enrique. L'international français ne manque pas de prétendants même si la formule idoine est dure à trouver pour le club de la capitale.

Randal Kolo Muani est plus que jamais sur le départ du PSG. L'ancien joueur de Nantes n'a jamais vraiment convaincu son entraîneur, Luis Enrique, qui veut tourner la page rapidement. RKM ne manque de prétendants. En Angleterre, Tottenham, Manchester United et Chelsea apprécient son profil. En Italie, la Juve veut boucler l'affaire au plus vite. Mais voilà, aucun de ces clubs ne veut mettre énormément d'argent sur la table pour Randal Kolo Muani, acheté pour 90 millions d'euros par le PSG à Francfort et qui touche un salaire XXL. Le club de la capitale commence à se faire une raison et n'est pas du tout fermé à l'idée d'un prêt. Cependant, il devra être assorti au minimum d'une option d'achat.

Kolo Muani, le PSG se fait une raison ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RKM (@r_kolomuani)

Ces dernières heures, la presse italienne fait état d'un accord total entre Kolo Muani et la Juve. Mais la Vieille Dame n'est pas encore sur la même longueur d'onde que le PSG. Si l'on en croit la Gazzetta dello Sport, les champions de France commencent néanmoins à changer leur vision des choses, puisque le Paris Saint-Germain ouvre désormais la porte à un prêt avec paiement d’une partie du salaire pour Randal Kolo Muani. D'après L'Equipe, Kolo Muani touche quelque 750 000 euros bruts mensuels dans la capitale. Il reste encore pas mal de jours pour trouver la bonne solution mais attention à l'embouteillage au sein de l'effectif parisien, qui va accueillir dans les prochaines heures Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. Une énorme concurrence pour le secteur offensif du Paris Saint-Germain.