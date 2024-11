Kolo Muani et le PSG, enfin un miracle ‍!

Tout porte à croire que Randal Kolo Muani va quitter le PSG en janvier. Au vu de son immense salaire, l'attaquant parisien se dirige vers un prêt. Cette option donne espoir à des prétendants moins huppés du Français.

Francilien de naissance, Randal Kolo Muani ne vit pas vraiment une histoire d'amour au PSG. L'attaquant français cire le banc parisien cette saison, étant ostensiblement boudé par Luis Enrique. Il est aussi contesté par les supporters, lesquels ont été encore moins patients que l'entraîneur espagnol puisque leurs critiques datent du début de saison dernière. Un contexte qui ne met pas en confiance l'ancien nantais, auteur de deux buts seulement cette saison. Des statistiques qui ne pèsent pourtant pas dans l'esprit des recruteurs européens, de plus en plus nombreux à convoiter Randal Kolo Muani au mercato.

Juventus en Italie. Chelsea, Arsenal et Manchester United en Angleterre. On ne compte plus les clubs venus aux renseignements pour l'attaquant du PSG. Pourtant, selon le site Football Transfers, deux acteurs surprises sont mieux placés que les grosses écuries pour signer Kolo Muani. Il s'agit de Newcastle, 8e de Premier League, et de West Ham, 14e du championnat anglais.

Told Newcastle and West Ham are the clubs most receptive to signing Kolo Muani. PSG open to option-to-buy loan in January. My info is that Man Utd are not in running at this stage. Amorim settling in - Ineos focused on English market. @Transfersdotcom https://t.co/S3GXbcseNm