Kolo Muani au PSG, Ekitike bloque tout

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG passe la vitesse supérieure depuis quelques heures sur le marché des transferts. Le prochain joueur à quitter le club de la capitale pourrait bien être Hugo Ekitike.

La direction du PSG ne veut plus perdre de temps et compte bien boucler au plus vite des ventes. Déjà, Neymar Jr, Abdou Diallo, Leandro Paredes et Renato Sanches ont quitté le navire ces dernières heures. Tous ces joueurs pourraient prochainement être suivis par Hugo Ekitike. L'ancien joueur du Stade de Reims ne fait pas partie des plans de Luis Enrique, qui compte sur son départ pour finaliser l'arrivée d'autres joueurs dans son secteur offensif. Ekitike n'a jamais vraiment trouvé sa place au PSG, entre un temps de jeu famélique et des performances loin d'être au niveau. Cependant, le jeune attaquant ne veut pas partir n'importe où et veut le meilleur projet pour lui.

Ekitike fixe ses conditions

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Selon L'Equipe, Ekitike ne veut pas servir de monnaie d'échange pour l'arrivée de Randal Kolo Muani au PSG. Les champions de France voient pourtant d'un bon oeil d'inclure Ekitike pour convaincre Francfort de baisser le prix pour le vice-champion du monde. Le média précise néanmoins que l'attaquant de 21 ans n'est plus aussi fermé qu'avant à un départ du PSG. Comme destination privilégiée, il a même le RC Lens. Les Sang et Or ont des arguments forts de leur côté, eux qui vont jouer la prochaine Ligue des champions et qui ont besoin de renforts dans leur secteur offensif. S'il n'arrivait pas à partir à Lens, Ekitike pourrait insister pour rester au PSG, lui qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2027. En 25 apparitions sous le maillot francilien la saison passée, Hugo Ekitike n'avait inscrit que 3 petits buts. A Lens, il pourrait retrouver du temps et de jeu et de la confiance. Reste à savoir quelle formule pourrait être trouvée pour le faire venir.