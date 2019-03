PSG : Ibrahimovic demande à Mbappé de ne pas se la raconter

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis son départ en 2016, Zlatan Ibrahimovic continue de suivre l’actualité du Paris Saint-Germain.

L’attaquant du Los Angeles Galaxy, sur le point de débuter sa saison ce week-end, assiste de loin à l’évolution de son ancien club et de son prodige. On parle bien sûr de Kylian Mbappé, de plus en plus impressionnant au fil des matchs. L’international tricolore compte déjà 22 buts en Ligue 1 cette saison et n’est sûrement pas près de s’arrêter. C’est à se demander jusqu’où peut aller l’ancien Monégasque. Interrogé sur le phénomène français, Ibrahimovic lui a prédit un bel avenir, à une seule condition.

« Mbappé est fantastique. Il est jeune. Il a déjà gagné de prestigieux trophées. Il progresse et fait très bien les choses. Il continuera à très bien faire, a encensé le nouveau capitaine du Los Angeles Galaxy. Il doit rester concentré, même s’il est au cœur de l’attention. Qu’il reste concentré, qu’il s’entraîne dur et il fera encore mieux. » Jusqu’à devenir le roi, voire une légende du PSG comme l’était le Suédois…