Il zappe totalement le PSG, Kimpembe rigole

Presnel Kimpembe n'est pas intransférable aux yeux des dirigeants du PSG, mais celui qui devait le remplacer n'est plus du tout sur le point de signer.

Sa venue a longtemps été considérée comme acquise, tant il ne manquait plus grand chose pour satisfaire l’Inter Milan. Le PSG avait trouvé les grandes lignes d’un accord avec Milan Skriniar, pour en faire l’un des nouveaux tauliers de sa défense à trois centraux. Luis Campos a ensuite débuté des négociations parties sur des bases très élevées avec le club lombard. Mais le directeur sportif milanais Beppe Marotta n’a jamais lâché le morceau. Malgré une offre approchant les 65 millions d’euros, la formation italienne a continué de demander 80 millions d’euros pour son joueur slovaque. Une impasse que le PSG pensait pouvoir contourner en incluant des bonus, mais cela n’a pas été le cas, et voilà deux semaines que ce dossier n’avance plus.

Ou plutôt il avance, mais pas dans le bon sens pour Paris. En effet, le Corriere della Sera dévoile que l’Inter Milan a repris les commandes de cette affaire, et discute avec Milan Skriniar d’une prolongation. Le défenseur central a rapidement changé de perspective, et se dit prêt à rester à l’Inter, en prolongeant de cinq saisons pour un salaire de 5 millions d’euros nets, et des bonus et primes éventuels. Un revirement de situation qui laisse pour le moment la défense centrale sans renfort, et empêche totalement tout mouvement dans l’autre sens. Alors que le PSG n’est pas opposé à la vente d’un Presnel Kimpembe, impossible de laisser partir le champion du monde sans un remplaçant de niveau international. Et si le mercato est encore long, Paris n’a pas encore suffisamment avancé sur d’autres pistes en défense pour laisser filer son champion du monde 2018.