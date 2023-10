Il cartonne en Premier League et se propose au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, Odsonne Édouard n'est jamais parvenu à bousculer la hiérarchie au sein de son club formateur. Néanmoins, il semble être prêt à revenir dans le club de la capitale pour définitivement s'y imposer.

Après avoir marché sur le championnat écossais avec le Celtic, notamment en inscrivant 85 buts en 173 matchs et en remportant 7 trophées, Odsonne Édouard est parti conquérir la Premier League. Le joueur de 25 ans a réalisé deux années intéressantes avec Crystal Palace et réalise également un très bon début de saison les Eagles. Auteur de 5 buts en 8 matchs disputés, le Français est dans une très bonne forme et rêve probablement de s'imposer dans un grand club européen, comme par exemple le PSG. Odsonne Édouard y a été formé, notamment avec Jonathan Ikoné. L'actuel joueur de la Fiorentina a demandé dans un entretien pour Téléfoot à son ami s'il avait encore des liens avec le PSG.

Un retour au PSG ? Odsonne Édouard est clairement pour

"J’ai toujours gardé ce lien avec le PSG : quand j’ai commencé le foot, mon rêve c’était de jouer au PSG, et de marquer au Parc des Princes… Pourquoi pas un jour !"@Oedouard22 répond à la question d’un autre Titi Parisien : Jonathan Ikoné (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/ovKSXNkR9m — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 8, 2023

« J’ai toujours gardé ce lien avec le PSG. Quand j’ai commencé le foot, mon rêve c’était de jouer au PSG, et de marquer au Parc des Princes. Alors pourquoi pas un jour » a évoqué Odsonne Édouard qui garde visiblement un attachement particulier envers Paris. Pour le moment, l'attaque parisienne est déjà bien garnie avec notamment Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ainsi que Randal Kolo Muani, trois attaquants qui évoluent notamment en équipe de France. Mais si une place se libère, il ne fait aucun doute que le natif de Kourou (Guyane) postulera probablement à une place au PSG. Pour le moment, le joueur de Crystal Palace doit d'abord faire ses preuves en Premier League. Le club anglais est neuvième du championnat et réalise un bon début de saison, bien aidé par les performances de l'ancien Toulousain.